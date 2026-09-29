김주혁 사망 후 수면장애 겪은 한정수 "요즘 잘 잡니다"

배우 한정수가 수면제 복용을 중단한 근황을 전했다.

한정수는 28일 자신의 인스타그램에 "60초 독백. 그냥 연기입니다. 너무 걱정하지 마세요 요즘 잘 잡니다"라는 글과 함께 짧은 영상을 올렸다.

한정수. 인스타그램

영상에서 한정수는 "내가 지금 정신이 또렷하지가 않다"고 말문을 열었다.

이어 "트리티코라고 전에 먹던 약이 있는데, 그거 먹으면 다음 날까지 맑지가 않다"며 "요즘 잠을 잘 못 잔다. 그래서 그걸 추가했는데 영 정신이 멍하다"고 말했다.

트리티코는 트라조돈 성분의 항우울제로, 복용 시 졸음이나 어지럼증 등이 나타날 수 있다.

한정수는 "수면제는 끊었다. 완전히. 기적이다"라며 "수면제를 나처럼 끊는 경우가 거의 없다. 의사도 그렇고 거의 기적이라고 이야기하는데, 난 너무 감사하다"고 했다.

앞서 한정수는 2023년 채널A '오은영의 금쪽상담소'에 출연해 절친했던 배우 고(故) 김주혁이 세상을 떠난 뒤 공황장애와 수면장애를 겪었다고 밝힌 바 있다.

<뉴시스>

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