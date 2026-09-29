이찬진 "증권사 이익, 투자자는 손실…주주환원·사회공헌 부족"

이찬진 금융감독원장은 29일 증권사 최고경영자(CEO)들을 만나 증권사가 이익을 누리는 데 반해 투자자 상당수는 손실을 보는 상황을 지적하며 "업계와 투자자가 함께 성장할 길을 진지하게 고민해야 할 때"라고 강조했다.



특히 증권업계의 주주환원과 사회공헌 실적이 충분하지 않다고 지적하며 개선 필요성을 역설했다.

이찬진 금융감독원장이 지난 28일 서울 영등포구 금융투자협회에서 열린 2026 한·일 금융협력 콘퍼런스에서 축사하고 있다.

이 원장은 이날 서울 여의도 금융투자협회에서 23개 증권회사 CEO와 간담회를 한 자리에서 올해 증시 변동성이 크게 확대돼 대부분 개인투자자에게는 어려운 시기였다며 "증권업계는 상반기 당기순이익만으로 이미 지난해 연간 실적에 육박하는 비약적인 성과를 거뒀다"고 말했다.



그러면서 "증권사는 계속 이익을 누리는데 정작 존립 기반인 투자자 상당수는 손실만 본다는 지적이 나오는 것도 사실"이라며 "투자자의 신뢰를 얻지 못하는 증권산업은 그 미래를 장담하지 못할 것"이라고 언급했다.



이 원장은 업계에 주주가치 제고와 사회적 책임에 제 역할을 다해달라고 주문했다.



그는 "최근 증권업계에서 자사주 소각 등 주주환원 노력이 일부 있었지만, 여전히 시장의 눈높이에는 부족한 것 같다"며 "일반 기업에 배당 등 주주환원 관련해 기준점을 제시해 기업가치 제고의 모범이 돼주길 바란다"고 당부했다.



금감원에 따르면 작년 코스피 상장 종합금융투자사업자(종투사) 현금배당성향(연결기준)은 미래에셋증권[006800] 11.1%, 키움증권[039490] 27.1%, 삼성증권[016360] 35.5%, NH투자증권[005940] 47.3%, 대신증권[003540] 51.0% 등 회사별로 편차가 큰 상황이다.



또 이 원장은 "증권업계 성과는 투자자들이 있었기에 가능했다. 정작 그 투자자들이 어려움을 겪고 있는 지금, 업계는 무엇을 할 수 있는지 돌아볼 필요가 있다"며 사회적 책임도 강조했다.



그는 "증권업계의 사회공헌 실적은 은행 등에 비해 크게 뒤처져 있다"며 "커진 규모와 역할만큼 기여하고 있는지 스스로 점검해 달라"고 했다.



작년 국내 은행의 사회공헌활동 사업비는 약 2조2천억원에 달했고, 국내증권사는 잠정 기준 500억원에 그쳤다.

여의도 증권가. 게티이미지뱅크

투자자 보호 원칙도 재차 강조했다.



그는 "법규상 설명의무를 넘어 투자자가 손실 가능성을 명확히 인식할 수 있도록 실질적인 투자자 교육을 하길 바란다"며 이를 통해 성숙한 투자자 보호 문화가 자리 잡을 수 있다고 덧붙였다.



특히 "투자자의 눈높이와 다른 상품 설계, 허위·과장광고, 숨은 비용의 전가 등 신뢰를 저버리는 일부 행태는 여전한 상황"이라고 지적했다.



이어 "CEO의 관심과 자원배분 정도에 따라 투자자 보호 수준에 현격한 차이가 있음을 실감하게 됐다"며 CEO의 각별한 관심을 재차 당부했다,



그러면서 "금감원은 앞으로 감독·검사역량을 집중해 투자자 신뢰를 훼손하는 행태를 철저하게 따져 묻고, 근본적으로 개선해 나갈 것"이라고 강조했다.



이 원장은 최근 협회 자율결의로 종목별 신용융자를 제한하고 자기자본 대비 한도를 강화한 데 사의를 표하고, 결의 내용이 현장에서 준수되도록 지속적인 관심을 당부했다.



또 금리 상승기에 접어든 만큼 단기자금 의존도가 높은 증권사가 자금 미스매치 등 유동성 관리에 유의해야 한다며 "모험자본, 부동산 등 필요한 분야에는 충분한 자금이 적시에 공급될 수 있도록 균형 있게 살펴달라"고 말했다.



참석자들은 증권산업에 대한 사회적 기대와 책임을 어느 때보다 무겁게 받아들인다며 주주환원과 사회공헌을 적극 실천하고 투자자 보호는 CEO가 직접 챙기겠다고 다짐했다고 금감원은 전했다.

<연합>

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