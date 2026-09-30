아이더스에프앤비·푸라닭 치킨, 라오스 마스터프랜차이즈 MOU 체결

사진=㈜아이더스에프앤비 제공

오븐-후라이드 전문 치킨 브랜드 ‘푸라닭 치킨(대표이사 장성식)’의 본사 ㈜아이더스에프앤비는 캄보디아 현지 기업 Saisons Franchise Co., Ltd.와 라오스 마스터 프랜차이즈 진출 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약식은 ㈜아이더스에프앤비와 Saisons Franchise Co., Ltd.의 주요 관계자 및 계열사가 참석한 가운데 진행됐다. 양사는 이번 협약을 통해 라오스 진출을 위한 논의를 본격화하고, 상권 분석과 현지화 전략을 바탕으로 현지 사업 방향과 전략을 공유하기로 했다.

아이더스에프앤비는 이번 협약을 계기로 라오스 시장 진출을 위한 사업 검토를 구체화할 계획이다. 푸라닭 치킨은 패키징과 오븐-후라이드 조리법 등을 바탕으로 라오스 내 젊은 소비층을 시작으로 현지 시장을 확대한다는 전략이다.

㈜아이더스에프앤비 관계자는 “단순한 패스트푸드를 넘어 ‘요리’로서의 치킨을 지향하는 푸라닭만의 독보적인 정체성이 라오스 마스터프랜차이즈 MOU로 이어졌다고 생각한다”며 “이번 업무협약을 통해 치킨업계를 넘어 외식 업계 트렌드와 식문화를 선도하는 글로벌 브랜드로 도약하기 위한 또 다른 한 걸음을 내디뎠으며, 푸라닭 치킨만의 우수한 서비스와 제품력을 통해 향후 지속적인 글로벌 확장에 박차를 가할 것”이라고 말했다.

푸라닭 치킨은 2022년 홍콩, 2023년 태국 등으로 해외 사업을 확대해 왔으며, 2026년에는 캄보디아 현지 기업 Saisons Franchise Co., Ltd.와 마스터프랜차이즈 계약을 체결했다. 이번 라오스 업무협약을 통해 동남아 시장 확대를 이어간다는 계획이다.

한편 ‘푸라닭 치킨’은 ‘치킨, 요리가 되다’라는 슬로건 아래 2015년 브랜드 론칭과 가맹사업을 시작한 오븐-후라이드 전문 치킨 브랜드다. 굽고 튀기는 오븐-후라이드 조리법과 특제 소스, 토핑을 활용한 치킨 메뉴를 선보이고 있다.

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