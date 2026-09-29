박미선, 유방암 투병 후 달라진 마음 “이봉원이 내 울타리였구나”

MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’ 화면 캡처

개그우먼 박미선이 암 투병을 계기로 남편 이봉원을 바라보는 마음이 달라졌다고 털어놓는다.

30일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’는 박미선, 김정난, 김새롬, 김수미가 출연하는 ‘멋진 언니는 내가 할게, 동생은 누가 할래?’ 특집으로 꾸며진다.

이날 박미선은 치료 과정이 쉽지 않았지만 가족과 주변 사람들이 자신 때문에 함께 힘들어하지 않도록 평소처럼 밝고 유쾌하게 지내려 했다고 밝힌다. 힘든 순간에도 아무렇지 않게 이야기를 나누며 주변 사람들이 자신을 편하게 대할 수 있도록 했다는 설명이다.

특히 투병을 계기로 남편 이봉원을 향한 마음에도 변화가 생겼다고 고백한다. 박미선은 암 진단 사실을 문자로 알렸을 당시 이봉원에게서 “괜찮아. 걱정하지 마. 내가 있잖아”라는 답을 받았던 순간을 떠올린다.

그 말을 들은 뒤 남편에게 품고 있던 서운한 감정이 사라졌다는 박미선은 자신이 그동안 이봉원을 보듬고 안아주며 살아왔다고 생각했지만, 돌이켜보니 오히려 “그가 나의 울타리였던 것”이라는 사실을 깨달았다고 전한다.

투병 기간 곁을 지켜준 지인들의 응원도 공개된다. 선우용여, 양희은, 김정난 등 가까운 지인들은 물론 장도연을 비롯한 선후배들이 각자의 방식으로 메시지를 보내고 먹거리를 챙기며 박미선에게 힘을 보탰다. 특히 김정난은 직접 집밥을 차려 박미선을 챙겼다고 해 두 사람의 각별한 우정도 엿볼 수 있을 전망이다.

박미선의 뜻밖의 근황도 공개된다. 최근 방탄소년단(BTS)의 팬 ‘아미’가 됐다는 그는 아이돌에 큰 관심이 없었지만 절친 김정난을 따라 BTS 공연을 관람한 뒤 팬이 됐다고 밝힌다.

과거 파주시 광탄면 행사에서 MC를 맡았을 당시 신인이었던 BTS를 ‘광탄소년단’으로 잘못 소개했던 일화도 공개한다. 이후 BTS의 노래와 영상을 찾아보며 본격적으로 팬이 된 박미선은 김정난과 방콕 공연 원정까지 계획하고 있다고 전한다. 공연을 위해 보라색 옷을 맞춰 입을 계획까지 세웠다는 후문이다.

배우 변우석을 향한 팬심도 공개한다. 박미선은 변우석의 사인을 받고 싶어 유재석에게 직접 전화를 걸었던 일화를 털어놓는다. 여기에 변우석의 얼굴이 새겨진 치킨 포장백에 빳빳한 종이를 넣어 ‘데일리백’처럼 들고 다닌다고 밝혀 웃음을 자아낸다.

한편 박미선은 1988년 MBC 개그 콘테스트를 통해 데뷔한 뒤 ‘일요일 일요일 밤에’, ‘세바퀴’, ‘해피투게더’ 등 다양한 예능 프로그램에서 활약했다. 1993년 개그맨 이봉원과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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