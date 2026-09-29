절정 달한 고창 선운산 꽃무릇에… 추석 연휴 하루 3만8000명 찾아

붉은 꽃무릇이 절정을 맞은 전북 고창군 선운산도립공원에 관광객들의 발길이 이어지면서 올해 누적 방문객이 지난해보다 3만명 이상 증가한 것으로 나타났다. 특히, 추석 연휴 마지막 날인 27일 하루에만 3만8000여명이 몰리며 꽃무릇 명소로서 선운산의 인기를 실감케 했다.

추석 연휴인 지난 26일 붉은 꽃무릇이 절정을 맞은 전북 고창군 선운산도립공원에 관광객들의 발길이 이어지고 있다. 고창군 제공

29일 고창군 선운산도립공원 관리사무소에 따르면 꽃무릇 개화가 절정에 이른 지난 17일부터 28일까지 선운사 일주문 앞 방문객 계수기를 통해 출입 인원을 확인한 결과, 25일부터 27일까지 사흘간에만 10만4550명이 선운산을 찾았다.

27일에는 3만8000여명이 방문해 주말과 추석 연휴가 겹친 데다 꽃무릇 절정까지 더해지면서 탐방객이 많이 몰렸다. 이로써 올해 누적 방문객은 19만7816명으로, 지난해 같은 기간 16만7132명보다 3만684명 증가했다.

관광객이 늘면서 선운산 입구 풍천장어 특화거리와 주변 상가에도 방문객들의 발길이 이어지는 등 지역 상권도 활기를 띠었다.

붉은 꽃무릇이 절정을 맞은 전북 고창군 선운산도립공원을 찾은 관광객들이 인증샷을 찍고 있다. 고창군 제공

선운산도립공원 관계자는 “꽃무릇 개화 시기를 맞아 예년보다 많은 관광객이 찾고 있다”며 “관광객들에게 더 많은 꽃무릇 절경을 선사할 수 있도록 꽃무릇 식재지를 확대할 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지