삼전·네이버로 2년 만에 30억 잭팟… 103억원 재산 신고한 ‘부자 교육감’ 누구?

6·3 지방선거에서 새로 당선된 시·도교육감들의 평균 재산이 21억원을 넘어선 것으로 나타났다. 특히 가장 많은 재산을 신고한 권순기 경남도교육감은 증권 자산 등이 대폭 증가하며 총 103억원대의 재산을 등록해 눈길을 끌었다.

29일 정부공직자윤리위원회가 공개한 ‘6·3 지방선거 신규 선출직 공직자 재산등록사항’에 따르면, 이번에 새롭게 당선된 교육감 9명의 평균 재산 총액은 21억152만원으로 집계됐다. 기존 직을 유지하며 재선 등에 성공한 강은희 대구시교육감, 도성훈 인천시교육감, 윤건영 충북도교육감, 임종식 경북도교육감, 정근식 서울시교육감 등은 재산공개 대상에서 제외됐다.

신규 교육감 중 재산 1위는 권순기 경남도교육감이다. 권 교육감이 신고한 재산은 총 103억 6806만원으로, 2024년 경상국립대 총장 재직 당시 신고액(73억7960만 원)보다 2년 새 약 29억8800만원이나 증가했다.

권 교육감 일가의 자산 증가는 주식 등 증권 보유액이 크게 늘어난 영향이 컸다. 종전 24억2200만원이던 증권 재산은 약 56억1700만원으로 2.3배가량 불어났다. 본인과 배우자가 삼성전자·네이버·현대차·카카오 등 주요 상장주식을 보유한 것은 물론, 배우자 명의로 리플(XRP)과 이더리움 등 가상자산을 매입한 점도 확인됐다. 여기에 예금 33억8800만원, 토지 7억9300만원, 건물 4억6200만원 등이 더해졌다.

권 교육감의 뒤를 이어 안민석 경기도교육감이 18억1559만 원을 신고해 2위를 기록했다. 안 교육감 일가는 예금 7억8700만원과 경기 오산시 아파트(4억697만원)를 비롯해 엔비디아·테슬라·팔란티어 등 증권 자산 7513만원을 보유했다고 신고했다.

이외 신규 당선 교육감들의 재산은 천호성 전북도교육감 13억7728만원, 이병도 충남도교육감 13억3488만원, 강삼영 강원도교육감 12억3528만원, 강미애 세종시교육감 8억8137만원, 오석진 대전시교육감 8억4217만원, 조용식 울산시교육감 8억868만원, 고의숙 제주도교육감 2억5039만원 순으로 집계됐다.

이번 공개 대상에 포함된 이하운 한국사학진흥재단 이사장의 재산은 예금과 토지 등을 합쳐 총 17억1323만원이다.

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