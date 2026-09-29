닛몰캐쉬, 데이트 폭력 의혹 인정…"전 연인 주장 대부분 사실"

크리에이터 닛몰캐쉬가 전 연인이 제기한 데이트 폭력 의혹을 인정했다.

29일 한 매체에 따르면 닛몰캐쉬 소속사 NOB엔터테인먼트 측은 데이트 폭력 의혹과 관련해 "본인이 맞다고 인정했다. 진위 여부를 확인해 본 결과 상대방 주장이 대부분 사실로 확인됐다"고 밝혔다. 소속사 측은 현재 공식 입장문을 준비 중인 것으로 전해졌다.

닛몰캐쉬. NOB엔터테인먼트

앞서 지난 28일 닛몰캐쉬의 전 연인이라고 주장한 A씨는 SNS를 통해 교제 중 거친 언행 등으로 데이트 폭력 피해를 입었다고 주장했다. A씨가 공개한 녹취에는 닛몰캐쉬로 추정되는 남성이 욕설을 하는 음성이 담긴 것으로 전해졌다.

논란이 확산한 뒤 닛몰캐쉬의 틱톡과 인스타그램 계정 등은 삭제된 상태다.

소속사 측은 A씨의 주장 대부분이 사실로 확인됐다며 전 연인에게 사과할 예정이라고 밝혔다. 다만 사생활 영역이기에 다른 동료들과는 전혀 관련 없다고 설명했다.

닛몰캐쉬는 틱톡과 유튜브 등에서 활동해온 크리에이터로, 넷플릭스 예능 '더 인플루언서' 등에 출연했다.

<뉴시스>

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