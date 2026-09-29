키스(KEYTH), 글로벌 유통망 확대…10월 뉴욕·파리·두바이·도쿄서 팝업·전시

K뷰티·라이프스타일 브랜드 키스(KEYTH)가 영국 부츠 입점에 이어 유럽·호주 유통 채널과 주요 도시 팝업·전시를 통해 해외 사업을 확대한다.

키스인터내셔날(대표 최경아)은 글로벌 공략을 본격화한 이후 영국 부츠를 비롯한 해외 유통 채널을 확대하고 있다고 밝혔다. 10월에는 뉴욕·파리·두바이·도쿄에서 팝업과 전시를 진행할 예정이다.

키스는 지난 7월 영국 H&B 체인 부츠(Boots) 450개 매장에 핸드크림·핸드밤·바디케어 등 20개 품목을 론칭하며 유럽 유통망 확대에 나섰다.

회사 측에 따르면 4분기에는 프랑스 '갤러리 라파예트(Galeries Lafayette)', 네덜란드 '드 바이엔코르프(de Bijenkorf)', 호주 '데이비드 존스(David Jones)' 등 백화점 채널에 입점할 예정이다. 온라인 패션 플랫폼 '잘란도(Zalando)'와 폴란드 H&B 체인 '헤베(Hebe)' 입점도 앞두고 있다.

갤러리 라파예트 파리 오스만 본점의 뷰티 공간은 3개 층, 약 4,000㎡ 규모로 450여 개 브랜드가 입점해 있다. 키스는 오스만 본점과 샹젤리제점에 입점할 예정이다.

키스인터내셔날 최경아 대표는 "글로벌 시장에서는 속도가 곧 경쟁력"이라며 "영국 부츠로 확보한 교두보를 발판으로 유럽 프리미엄 백화점과 세계 주요 도시로 빠르게 영토를 넓히고 있다"고 말했다. 이어 "아시아에서 첫발을 뗀 키스의 무대를 북미·유럽·중동에 이어 남미까지 확대해 글로벌 K뷰티 브랜드로서 입지를 굳히겠다"고 덧붙였다.

키스는 유통망 확대와 함께 현지 소비자와 바이어를 대상으로 한 팝업과 전시도 진행한다. 10월 초 뉴욕을 시작으로 22일 도쿄까지 4개 도시에서 현지 소비자와 바이어를 만날 예정이다.

세부적으로 뉴욕 허드슨야드 신세계 하이퍼그라운드 '뉴트로 서울: 뉴욕 에디션', 두바이 '뷰티월드 두바이 2026'(10월 6~8일), 파리 마레 지구 '이설(Eeseol)' 팝업(10월 11일~12월 30일), 도쿄 신세계 하이퍼그라운드 팝업(10월 22~28일) 등을 진행할 예정이다.

한편 키스는 색(Color)·향(Scent)·진정성(Authenticity)을 핵심 가치로 내세운 브랜드로 2023년 11월 론칭했다. 2024년 11월 일본 로프트 입점으로 해외에 진출한 뒤 2025년 5월 미국 현지 팝업과 아마존 입점을 기점으로 글로벌 공략을 본격화했다. 대표 제품 '퍼퓸드 핸드크림'은 2024 굿디자인과 2025 레드닷 디자인 어워드를 수상했으며, 국내에서는 올리브영·무신사 등에서 판매되고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지