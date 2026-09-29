인천공항, ICAO 항공전문 국제교육기관 재인증

인천국제공항공사는 항공교육원이 국제민간항공기구(ICAO)의 ‘항공전문 국제교육기관’ 재인증을 획득했다고 29일 밝혔다.

인천공항공사의 재인증 획득 분야는 ICAO가 항공분야 최고 수준의 교육기관을 선정해 공인하는 ‘항공전문 국제교육기관 프로그램’이다.

17일 인천국제공항공사 항공교육원에서 염상훈 항공교육원장(왼쪽 두 번째)이 ICAO 항공전문 국제교육기관 재인증을 획득한 ICAO 관계자 등과 기념촬영을 하고 있다.

인천공항공사는 2011년 전 세계 공항 중 최초로 항공전문 국제교육기관으로 지정된 이후 3년마다 진행되는 ICAO 주관의 엄격한 재인증 심사를 통과하며 ICAO 국제교육기관 인증을 갱신했다.

올해 재인증을 위해 인천공항공사는 지난 15일부터 17일까지 에르베 투롱 ICAO 인증 평가관으로부터 △교육품질 관리(QM) △교육훈련 절차서(TPM) 수립 △교육과정 개발 등 14개 분야 247개 항목에 대한 현장심사를 받았다.

현장심사 결과 항공교육원은 교육 프로그램 및 시설 관리, 운영 절차 등 전반에서 우수한 평가를 받았으며 심사항목 전 분야에서 아무런 지적사항 없이 무결점 재인증을 획득하며 2029년 12월까지 ICAO 인증 기관 자격을 유지하게 됐다.

인천공항공사는 이번 재인증 획득을 계기로 향후 △ICAO 협업 교육과정 개발 △ICAO 공인 교육과정 유치 확대 △전 세계 항공분야 글로벌 전문가 양성 등 글로벌 항공교육 분야에서 ICAO와의 협력관계를 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.

지난 2008년 개원한 인천국제공항공사 항공교육원은 아시아·태평양 지역 최초로 세계 3개 항공 국제기구(ICAO, ACI, IATA)의 공인을 모두 획득하며 세계적인 항공전문 교육기관으로서의 입지를 공고히 하고 있다. 현재까지 전 세계 165개국 1만 2210명의 해외 항공 종사자를 대상으로 유‧무상 항공교육을 제공 중이다.

특히 세계 공항 중 최초로 2011년 11월 ICAO로부터 정회원 교육기관 인증을 획득하고, 2014년에는 지역별 최우수 교육기관에 부여되는 ICAO 지역항공훈련센터로 지정됐다.ICAO 성과기반 등급체계의 최고등급인 플래티넘 등급을 3년 연속 획득하는 등 우수한 교육과정 개발능력과 운영역량을 바탕으로 ICAO와의 협력을 지속 확대하고 있다.

지난 2011년 ICAO 정회원 인증 이후 현재까지 총 12개의 ICAO 공인 교육과정을 직접 개발하고 총 6명의 ICAO 인증 강사와 13명의 ICAO 인증과정 개발자(IQCD)를 배출했으며 연간 100여 명의 ICAO 글로벌 교육생을 유치해 교육과정을 성공적으로 운영 중이다.

신가균 인천국제공항공사 경영본부장은 “이번 ICAO 재인증 획득은 공사 항공교육원의 교육품질과 교육과정 운영역량을 국제적으로 다시 한번 인정받은 성과”라며 “앞으로도 ICAO 및 해외 주요 기관과의 교육협력을 더욱 강화하고 개발도상국 대상 항공교육 지원 사업을 확대하는 등 인천공항의 글로벌 리더십과 국제 영향력을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지