세계일보

검색

2025년 ‘자전거 교통사고’ 5235건…2024년보다 사망자 늘어

입력 :
박진영 기자 jyp@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록
행안부 ‘2025년 자전거 이용 현황’
전국서 85명 사망·5655명 부상
운전자의 안전의무 불이행 주원인

지난해 자전거 교통사고가 전년보다 줄었지만 사망자는 늘어난 것으로 나타났다.

 

29일 행정안전부가 발표한 ‘2025년 기준 자전거 이용 현황’에 따르면 한국도로교통공단 집계 기준 지난 한 해 자전거 교통사고는 5235건으로, 2024년(5571건) 대비 6% 감소했다. 사망자 수는 75명에서 85명으로 13% 증가했다. 이는 지난해 전체 교통사고(19만3889건·2549명 사망)의 각 2.7%, 3.3%에 해당된다.

 

자전거 교통사고 부상자 수는 5655명으로, 전년(6085명)에 비해 줄어들었다.

 

사고 유형별로는 자전거가 사람을 친 사고가 2024년 1677건에서 2025년 1685건으로 소폭 늘었다. 반면 자전거가 차량을 들이받은 사고는 같은 기간 3638건에서 3331건으로 줄었다. 나머지 219건은 전도·전복, 충돌, 도로 이탈 등 자전거 단독 사고다.

 

전체 자전거 교통사고의 66.1%인 3458건이 운전자의 안전 운전 의무 불이행으로 발생했다. 이로 인해 52명이 숨지고 3743명이 다쳤다. 이어 신호 위반(418건), 중앙선 침범(247건), 안전거리 미확보(137건) 등 순이다.

 

연령별로는 20세 이하 운전자와 61세 이상 운전자가 낸 사고가 각 1659건으로 동수를 차지했다.

 

지방자치단체들이 시민들의 자전거 이용을 활성화하기 위해 힘쓴 결과, 자전거도로 총연장과 공영 자전거 대수는 모두 증가세다. 지난해 자전거도로 총연장은 2만8453㎞, 지자체 75곳이 운영 중인 공영 자전거는 7만1938대를 기록했다. 지자체별 공영 자전거 대여 실적은 서울시(본청 및 7개 자치구 포함)가 3740만여건으로, 전체의 70.9%에 달했다.

 

2025년 기준 자전거 이용 현황 자료집은 행안부 누리집 ‘정책 자료’ 코너의 ‘승인 통계’에서 확인할 수 있다.

 

진명기 행안부 자치혁신실장은 “자전거 이용 현황 통계가 지자체들이 효과적인 자전거 정책을 수립하는 데 많은 도움이 되길 바란다”며 “지자체의 인프라 구축에 발맞춰 행안부도 국토종주 자전거길 노선 확대, 안전 교육 지원 등 안전한 자전거 이용 문화 확산에 적극 나서겠다”고 강조했다.


박진영 기자 jyp@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

조이현 '최종면접' 파이팅!
  • 조이현 '최종면접' 파이팅!
  • 배강희 '최종면접 기대하세요!'
  • 지지원 '아름다운 미소'
  • 장원영, 가을 분위기 물씬