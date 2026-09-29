세븐틴 암표상 징역형·10억 추징…악플러엔 벌금형

그룹 '세븐틴'(SVT)의 명예를 훼손한 악플러와 콘서트 암표 거래상들에게 잇따라 실형 등 유죄 판결이 내려졌다.

소속사 플레디스 엔터테인먼트는 지난 28일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 '아티스트 권익 침해 관련 법적 대응 상황'을 알리며 무관용 원칙에 따른 법적 조치 경과를 밝혔다.

세븐틴. 플레디스 엔터테인먼트 제공

플레디스에 따르면, 세븐틴에 대한 악의적 명예훼손 혐의로 기소된 피고인은 최근 1심에서 벌금 200만 원을 선고받았다. 피고인의 항소로 현재 항소심이 진행 중이며 소속사는 엄정 대응 기조를 유지하고 있다.

공연 티켓 부정거래를 일삼은 전문 암표상들에게도 중형이 떨어졌다. 수사기관과의 공조로 검거된 암표상 중 일부는 징역 1년8개월과 징역 1년4개월의 실형을 선고받았고, 10억 원 이상의 추징금도 부과됐다. 해외 거점 암표상 등에 대한 수사도 계속되고 있다.

플레디스는 온라인 커뮤니티, 음원 사이트, 소셜미디어 전반을 실시간 모니터링해 증거를 확보 중이다. 허위사실 유포, 조롱·혐오 표현, 성희롱 등에 대해 어떠한 합의나 선처 없이 사법 절차를 밟겠다는 방침이다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지