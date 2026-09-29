완도군, 10월 4일 ‘제11회 장보고 한상 어워드’ 개최… 대상에 박걸 회장

전남광주 완도군이 오는 10월 4일 광주 김대중컨벤션센터에서 대한민국 재외동포 경제인의 공로를 기리는 ‘제11회 장보고 한상 어워드 시상식’을 개최한다.

‘장보고 한상 어워드’는 1200년 전 청해진을 중심으로 동아시아 해상무역을 주도했던 장보고 대사의 도전·개척 정신을 계승하고, 해외에서 국위를 선양해 온 재외동포 경제인을 ‘21세기 장보고’로 지정해 시상하는 행사다. 2016년 제1회 시상식을 시작으로 올해까지 총 25개국, 61명의 수상자를 배출했다.

올해 어워드에는 중국, 브라질, 미국, 오스트리아, 대만, 일본 등 6개국에서 한인 사회 성장과 모국과의 경제 연대에 기여해 온 재외동포 경제인 6명이 최종 수상자로 선정됐다.

최고 영예인 ‘대상’에는 중국에서 의료기기와 홍삼, 전자, 인테리어 등 10여개 계열사를 운영하며 연 매출 5000억 원대를 올리고 지속적인 사회공헌 활동을 펼쳐온 커시안그룹 박걸 회장이 선정됐다.

‘국회의장상’은 브라질 SKN그룹 한영남 회장(전자유통·건설), ‘문화체육관광부 장관상’은 미국 정스태권도 정우진 그랜드마스터(태권도 보급·태권도타임즈 창간), ‘농림축산식품부 장관상’은 오스트리아 판아시아 정종완 회장(유럽 6개국 식품유통), ‘산업통상자원부 장관상’은 대만 해피툭 양민영 대표(게임 서비스), ‘해양수산부 장관상’은 일본 신인터내셔널 신상윤 대표(조미김·화장품 제조)에게 각각 돌아간다.

장보고 한상 역대 수상자들은 지난 10년간 완도군과의 실질적인 상생 협력을 지속해 왔다. 이들은 총 10회에 걸쳐 3300만달러(약 440억원) 이상의 완도 특산품 해외 판로 개척을 지원했으며, 최근에는 경기 침체로 어려움을 겪는 관내 전복 양식 어가를 돕기 위해 5000만원 상당의 전복 제품을 사들이기도 했다.

한편, 이날 시상식에 앞서 국내외 청소년 341건의 출품작 중 54명의 수상자를 가린 ‘장보고 한상 창작물 공모전 시상식’도 함께 진행될 예정이다.

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