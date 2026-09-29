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전북 지역특성화 인재 취업률 72.5%… 취업자 94.9% 도내 기업 안착

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전주=김동욱 기자 kdw7636@segye.com

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취업 대상자 109명 중 79명 취업에 성공
211개 기업과 교육·현장 실습·취업 연계

전북도가 지역 기업의 인력난과 청년 취업 문제를 해결하기 위해 추진하는 ‘지역특성화산업 전문인력 양성사업’에서 취업 대상자의 72.5%가 취업한 것으로 나타났다. 특히, 취업자 79명 중 75명(94.9%)이 도내 기업에 취업해 지역 인재의 지역 정착으로 이어졌다.

 

전북도는 올해 2월 졸업자를 대상으로 취업 현황을 조사한 결과, 사업 참여 취업 대상자 109명 중 79명이 취업했다고 29일 밝혔다. 전체 취업률은 72.5%, 취업 대상자 중 도내 기업 취업자는 68.8%였다.

지난해 전북도 지역특성화산업 전문인력양성사업 취업 연계형 특성화 과정에 선정돼 특성화 과정을 운영한 원광대학교 자동차부품및전장기술사업단. 원광대 제공
지난해 전북도 지역특성화산업 전문인력양성사업 취업 연계형 특성화 과정에 선정돼 특성화 과정을 운영한 원광대학교 자동차부품및전장기술사업단. 원광대 제공

이 사업은 기업과 대학이 사전에 채용 연계 협약을 맺고 기업이 요구하는 교육과정과 현장실습을 진행한 뒤 졸업 후 도내 기업 취업으로 연결하는 방식이다. 참여 학생은 교육과정을 이수한 뒤 도내 기업에 2년 이상 의무 취업하게 된다.

 

올해는 국립군산대·우석대·원광대·전주대 등 4개 대학에서 정보통신기술(ICT), 식품, 수소모빌리티, 미래 전기에너지, 자동차, 지능형 기계, 탄소 등 11개 특성화 과정을 운영하고 있다. LS엠트론을 비롯한 211개 도내 기업이 교육과정 개발과 현장실습, 취업 등에 참여하고 있다.

 

이 사업은 2012년 시작해 지역 산업 수요에 맞춰 특성화 분야와 교육과정을 개편해 왔다. 올해 운영 과정에는 학사와 석사, 학·석사 과정이 포함됐다. 도는 다음 달 하반기 현장 실태조사를 진행하고, 11~12월에는 올해 교육과정 참여 학생을 대상으로 만족도를 조사할 예정이다. 조사 결과는 향후 교육과정 개선에 반영할 계획이다.


전주=김동욱 기자 kdw7636@segye.com 기자페이지 바로가기

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