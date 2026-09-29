KEIT, 기술안보센터 실행전략 선포…3개 기관과 협력 강화

한국산업기술기획평가원(KEIT)이 기술안보센터 출범 1주년을 맞아 실행전략을 발표하고 유관기관과 기술안보 협력체계 강화에 나섰다.

KEIT는 지난 28일 대구 본원에서 ‘기술안보센터 실행전략 선포 및 업무협약식’을 열었다고 밝혔다. 행사에는 이용필 KEIT 원장과 김태우 산업통상부 무역안보정책관, 신재혁 무역안보관리원 본부장, 임영희 한국특허기술진흥원 원장, 노건기 한국전자기술연구원 원장 등 유관기관 관계자 40여명이 참석했다.

지난 28일 대구 한국특허기술진흥원 본원에서 열린 기술안보센터 실행전략 선포 및 업무협약식에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 왼쪽부터 임영희 원장, 한국산업기술기획평가원 이용필 원장, 산업통상부 김태우 국장, 한국전자기술연구원 노건기 원장, 무역안보관리원 신재혁 본부장.

이번 행사는 기술안보센터 출범 1주년을 맞아 주요 성과와 향후 실행전략을 공유하고, 유관기관과 업무협약(MOU)을 통해 기술안보 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

KEIT는 이날 ‘회복과 성장을 견인하는 기술안보, 국민행복을 지키는 기술주권’을 기술안보센터의 비전으로 제시했다. 이를 위한 3대 추진전략으로는 △국가핵심기술 발굴·검토 체계 고도화 △국가핵심기술 생태계 보호기반 강화 △기술안보 연계·협력체계 강화를 내놨다.

KEIT는 기술안보 협력 기반 강화를 위해 무역안보관리원, 한국특허기술진흥원, 한국전자기술연구원과 각각 업무협약도 체결했다.

각 기관은 기술안보·무역안보 정보 연계를 통한 기술 유출 사각지대 예방, 특허·기술 정보를 활용한 데이터 기반 기술검토, 산업보안·보호기술 발굴 및 고도화 등의 분야에서 협력을 추진할 계획이다.

이용필 KEIT 원장은 “기술의 경쟁력은 우수한 기술을 개발하는 데 그치지 않고 안전하게 지키며 지속적으로 활용할 수 있을 때 완성된다”며 “기술안보센터가 산업기술 기술안보 실행 거점으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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