북항 떠나는 ‘부캉이’, 부산시 명예홍보대사 된다

추석 연휴 부산 북항을 뜨겁게 달군 상어 ‘부캉이’가 부산시 명예홍보대사로 변신한다. 부산시가 부캉이를 먼 바다로 돌려보내기로 한 가운데 시민 10명 중 9명이 명예홍보대사 위촉에 찬성하면서 북항을 떠난 뒤에도 부산을 알리는 새로운 상징으로 남게 됐다.

부산시는 북항 친수공원에 나타나 시민과 관광객의 큰 관심을 받은 부캉이를 부산시 명예홍보대사로 위촉한다고 29일 밝혔다.

부산시가 29일 북항 친수공원에 나타난 상어 ‘부캉이’에게 수여한 명예홍보대사 위촉장. 부산시 제공

시는 최근 공식 인스타그램을 통해 부캉이의 명예홍보대사 위촉에 대한 시민 의견을 수렴했는데, 8200여명이 참여한 가운데 91%가 위촉에 찬성했다. 관련 콘텐츠 조회수는 105만회를 넘었고, ‘좋아요’도 1만건 이상을 기록했다.

부캉이의 인기는 북항 방문객 증가로도 이어졌다. 방문객 집계가 시작된 지난 19일부터 28일 오후 6시까지 북항을 찾은 시민과 관광객은 60만여명에 달했다. 특히 추석 연휴에만 48만여명이 몰리면서 부캉이는 부산의 새로운 명물로 떠올랐다.

명예홍보대사 위촉식에서 전재수 부산시장이 위촉장을 수여하고, 부산시 소통캐릭터 ‘부기’가 부캉이를 대신해 받는다. 위촉식 현장은 부산시 공식 인스타그램과 유튜브를 통해 공개된다.

전 시장은 “부캉이는 시민들의 관심과 애정 속에서 자연스럽게 부산의 새로운 이야기로 자리 잡았다”며 “8000명이 넘는 시민이 직접 의견을 보내준 만큼 시민들의 뜻을 담아 명예홍보대사로 위촉하게 됐다”고 말했다.

한편 부산시는 이날 워터펌프를 활용해 부캉이가 스스로 먼바다로 이동하도록 유도하는 작업을 진행하고, 현장을 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 실시간으로 공개한다. 부캉이를 직접 포획하거나 물리적으로 자극하지 않고 자연스럽게 외해로 돌아가도록 한다는 방침이다. 시는 또 부캉이가 북항을 떠난 뒤에도 부기와 연계한 다양한 홍보 콘텐츠를 제작해 부산의 해양도시 이미지를 알리는 데 활용할 계획이다.

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