박보검, 마라톤 풀코스 뛰었다…독일 베를린서 4시간 53분

배우 박보검이 독일 베를린에서 열린 마라톤 대회에서 풀코스를 완주했다.

박보검은 지난 27일(현지시간) 독일 베를린에서 개최된 ‘베를린 마라톤 2026’에 참가해 42.195㎞를 완주했다. 최종 기록은 4시간 53분 16초로, 5시간 이내에 풀코스를 완주하는 ‘서브 5’를 달성했다.

박보검의 마라톤 참가 모습은 현장 참가자들이 촬영한 영상과 사진이 사회관계망서비스(SNS)에 공개되면서 알려졌다. 영상에서 박보검은 선캡과 선글라스를 착용한 채 베를린 마라톤 코스를 달렸다.

박보검 인스타그램 캡처

배우 고한민도 29일 자신의 SNS에 베를린 마라톤 현장에서 촬영한 사진을 공개했다. 사진에는 고한민과 박보검, 가수 션 등이 함께하는 모습이 담겼다. 박보검은 평소 션과 함께 러닝을 이어온 것으로 알려졌다.

박보검은 그동안 꾸준히 달리기 활동을 계속해왔다. 그는 션이 이끄는 러닝 크루 ‘언노운 크루’의 멤버로 활동하고 있으며, 자신이 앰버서더로 활동하는 아웃도어 브랜드가 개최한 마라톤 대회에도 참가한 이력이 있다. 최근에는 션의 세계 7대 마라톤 도전기를 담은 다큐멘터리 영화 ‘쉘위런’의 내레이션에도 참여했다.

이번에 박보검이 참가한 베를린 마라톤은 보스턴, 시카고, 뉴욕, 도쿄, 런던, 시드니, 케이프타운과 함께 세계 주요 메이저 마라톤 대회 가운데 하나로 꼽힌다. 박보검은 이 대회에서 처음으로 풀코스를 완주했다.

한편 박보검은 오는 11월 첫 방송 예정인 tvN 예능 프로그램 ‘보검 매직컬2’ 출연을 앞두고 있다. 경북 무주의 작은 마을에서 헤어숍을 운영하는 이야기를 담은 프로그램으로, 박보검과 함께 배우 이상이, 고경표 등이 출연한다.

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