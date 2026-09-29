코스피, 美국채금리 부담 속 하락출발해 보합권

29일 오전 코스피가 약보합권에서 오르내리고 있다.



코스피는 이날 9시 20분 현재 3.95포인트(0.06%) 내린 6,885.79다.

코스피가 하락 출발한 29일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 실시간 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다. 연합뉴스

지수는 45.33p(0.66%) 내린 6,844.41로 출발, 하락 폭을 조금씩 줄이는 모습이다.



외국인만 4천760억원 순매도 중이고, 기관과 개인은 940억원, 2천800억원씩 순매수하고 있다.



코스피200 선물시장에서는 개인만 1천370억원 매도 우위, 기관과 외국인은 각각 1천300억원, 160억원 매수 우위다.



간밤 미국 국채금리와 국제유가가 오른 가운데 뉴욕증시 3대지수는 모두 내리며 국내 증시에 하방 압력이 되고 있으나, 일각에선 저가 매수세가 유입되는 것으로 풀이된다.



글로벌 금리의 벤치마크인 미 10년물 국채 금리는 한때 전장 대비 6.1bp(1bp=0.01%포인트) 상승해 5.241%를 기록하며, 2007년 6월 12일 이후 최고 수준을 나타냈다. 미 30년물 국채 금리도 장중 5.561%를 나타내 2002년 6월 10일 이후 최고치를 경신했다.



11월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 0.92% 오른 배럴당 105.28달러에, 11월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI)는 0.21% 오른 배럴당 92.60달러에 거래를 마쳤다.



이에 뉴욕증시 3대 지수는 모두 내렸다. 다우존스30 산업평균지수 0.67% 내렸고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥지수는 각각 0.77%, 0.92% 하락했다.



엔비디아는 약 204조원 규모의 자사주 매입 계획 발표에 1.6% 올랐지만, AMD(-3.61%)나 퀄컴(-7.17%), 인텔(-5.67%), 마이크론(-2.61%), SK하이닉스[000660] 미국주식예탁증서(ADR)(-5.03%), 샌디스크(-3.65%) 등 AI·반도체주는 AI 안전성 논란 속 상당수 내렸다.

삼성전자와 SK하이닉스. 연합뉴스

전날 5%씩 내렸던 삼성전자[005930]와 SK하이닉스는 이날 상승을 시도 중이다. 삼성전자는 0.93%, SK하이닉스는 0.62% 오르고 있다.



이외 시가총액 상위 종목을 보면 삼성전기[009150](2.54%)가 인공지능(AI) 서버용 고부가 반도체 패키지기판 생산 능력 확대를 위해 국내외 생산시설에 6조원대 투자를 진행한다는 소식에 상승세를 보이고 있다.



SK스퀘어[402340](0.18%)는 보합권인 가운데 LG에너지솔루션[373220](-2.88%), 현대차[005380](-1.13%), 삼성버이오로직스(-1.79%), KB금융[105560](-0.69%), 삼성생명[032830](-2.36%) 등 상당수가 내리고 있다.



업종별로는 전날 상승했던 건설(-2.50%)이 가장 큰 폭으로 내리고 있다. 그다음으로 일반서비스(-2.18%), 금속(-1.88%), 화학(-1.70%) 등이 뒤를 잇고 있으며, 상승 업종은 전기/전자(0.37%)와 의료/정밀기기(0.51%) 정도에 그치고 있다.



코스닥은 2.71p(0.32%) 내린 843.87로 개장, 같은 시각 6.24p(0.74%) 내린 840.34를 나타내고 있다.



외국인과 기관이 660억원, 900억원씩 내다팔고 있으나 개인이 1천680억원 사들이고 있다.



시총 상위 종목을 보면 알테오젠[196170](-1.98%)과 에코프로[086520](-2.56%), 에코프로비엠[247540](-2.88%), 레인보우로보틱스[277810](-0.24%)는 하락하고 전날 하락세였던 주성엔지니어링[036930](1.67%)과 원익IPS[240810](1.14%), 이오테크닉스[039030](2.67%), 심텍[222800](2.04%) 등이 상승세를 보이고 있다.



이날 코스닥에 신규 상장한 글로벌테크놀로지[486510]와 빅웨이브로보틱스[0035S0]는 각각 150%, 210% 넘는 상승률을 나타내고 있다.

<연합>

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