천안사랑카드 혜택 커진다… 10∼12월 월 50만원까지 10% 캐시백

충남 천안시가 연말까지 천안사랑카드 캐시백 혜택을 확대한다.

천안시는 10월부터 12월까지 3개월간 천안사랑카드의 10% 캐시백 지급 한도를 기존 월 40만원에서 50만원으로 상향한다고 29일 밝혔다.

천안사랑카드. 천안시 제공

이번 혜택 확대는 지역사랑상품권 캐시백 지원을 위한 국비 85억 7500만원을 추가 확보하면서 가능해졌다. 이에 따라 천안시가 올해 확보한 관련 국비는 당초 204억2500만원을 포함해 총 290억원으로 늘었다.

캐시백 한도 상향으로 천안사랑카드 이용자가 한 달에 50만원을 사용하면 10%인 5만원을 돌려받는다. 50만원 초과∼100만원 이하 사용액에는 1%의 캐시백이 적용된다. 예를 들어 한 달에 100만원을 사용하면 50만원까지 5만원, 나머지 50만원에 대해 5000원을 돌려받아 월 최대 캐시백은 5만5000원이다.

장기수 천안시장은 “추가 국비 확보를 통해 시민들에게 더 큰 혜택을 돌려드릴 수 있게 됐다”며 “천안사랑카드가 지역 상권과 골목경제에 활력을 불어넣는 마중물이 되도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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