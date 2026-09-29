삼성 6개사, 엔비디아와 美 ‘헬릭스’에 10억 달러 투자…AI 인프라 협력

삼성전자를 비롯한 삼성 6개사가 미국 인공지능(AI) 인프라 기업 ‘헬릭스 디지털 인프라스트럭처(이하 헬릭스)’에 총 10억 달러(약 1조3600억원)를 투자한다. 반도체 공급을 넘어 데이터센터와 전력 등 AI 인프라 전반으로 사업 영역을 확대하기 위한 행보로 풀이된다.

서울 서초구 삼성전자 사옥. 뉴시스

29일 삼성에 따르면 삼성전자는 헬릭스에 5억 달러를 투자하고 삼성물산·삼성SDS·삼성SDI·삼성생명·삼성화재 등 5개 관계사가 나머지 5억 달러를 투자하기로 했다.

헬릭스는 미국의 글로벌 투자회사 KKR이 지난 6월 출범을 발표한 AI 인프라 기업이다. 대규모 데이터센터 개발·운영을 비롯해 발전 및 송배전 설비, 광통신망과 네트워크 등 AI 관련 인프라를 통합 제공한다. 아담 셀립스키 전 아마존웹서비스(AWS) 최고경영자(CEO)가 회사를 이끌고 있으며 KKR의 인프라 전문인력 170여 명도 사업을 지원한다.

삼성 관계사들은 KKR과 엔비디아, 미국 전력회사 비스트라, 쿠웨이트투자청(KIA) 등과 함께 헬릭스의 창립 투자자로 참여한다. 엔비디아는 AI 인프라 구축을 위한 전략적 파트너로, KKR은 장기 자본과 인프라 전문성을 제공하는 역할을 맡는다. 비스트라는 헬릭스의 우선 전력 공급자로 참여한다.

이번 투자는 AI 데이터센터 확산에 따라 급증하는 전력과 냉각 설비 수요에 대응하는 동시에 삼성 관계사들의 사업 역량을 AI 인프라 전반으로 확대하기 위한 것으로 분석된다.

특히 헬릭스가 데이터센터와 발전·송배전 시설을 함께 투자 대상으로 삼는 만큼 AI 인프라 구축의 주요 과제인 전력 확보에도 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

삼성은 반도체부터 데이터센터 구축·운영, 냉각 설비, 전력 공급용 배터리까지 AI 인프라 전반에 걸친 사업 역량을 보유하고 있다.

삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문은 첨단 반도체를 공급하고 있으며, 디바이스경험(DX)부문은 지난해 인수한 데이터센터 공조 전문기업 플랙트그룹을 통해 공랭식 냉각 제품부터 액체냉각용 냉각분배장치(CDU)까지 관련 솔루션을 공급하고 있다.

삼성물산 건설부문은 데이터센터와 발전시설의 설계·조달·시공(EPC) 사업을 추진하고 있다.

삼성SDS는 데이터센터 설계·구축·운영 사업을 수행하고 있고, 삼성SDI는 데이터센터의 안정적인 운영에 필요한 무정전전원장치(UPS)와 배터리 백업 유닛(BBU) 관련 기술을 보유하고 있다.

삼성은 이번 투자를 계기로 기존 부품 공급 중심의 사업을 AI 인프라 구축 및 운영 분야로 확장하고 헬릭스 및 글로벌 파트너사들과 협력 기회를 모색할 방침이다.

삼성전자 관계자는 “이번 투자를 계기로 헬릭스 및 파트너사들과 함께 글로벌 AI 데이터센터 인프라의 원활한 공급에 기여할 것”이라며 “상호 시너지 창출을 지속적으로 추진해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

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