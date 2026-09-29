대부분 지역 맑으나 동해안은 오후까지 비…일교차 10∼15도

29일 대부분 지역은 오전부터 개면서 맑겠으나 동해안은 오후까지 비가 내리겠다.



동해상 고기압 가장자리를 타고 불어 드는 동풍 때문에 내리는 이번 비의 양은 지역별로 경북남부동해안 5∼40㎜, 경북북부동해안 5∼20㎜, 강원중남부동해안·산지와 부산·울산 5㎜ 안팎 정도겠다.

29일 대부분 지역은 오전부터 개면서 맑겠으나 동해안은 오후까지 비가 내리겠다. 연합뉴스

동풍은 이날 오후까지 강원동해안에 너울도 유입시키겠으니 유의해야 한다.



이날 기온은 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 높은 수준을 유지하는 가운데 내륙을 중심으로 일교차가 10∼15도로 크겠다. 날이 맑아 낮 동안 햇볕이 강하게 내리쬐며 기온이 올라 낮과 밤 기온 차가 벌어지는 것이다.



오전 8시 주요 도시 기온은 부산 22.6도, 울산 20.1도, 대구 19.7도, 광주 18.9도, 인천 17.4도, 대전 17.3도, 서울 16.2도 등이다.



낮 최고기온은 23∼27도일 것으로 예상된다.



기온은 30일까지 현 수준이다가, 10월 첫날 급하강하겠다.



30일 대기 중층으로 기압골이 지나며 중부지방에 비를 뿌린 뒤, 기압골 뒤쪽으로 북쪽에서 찬 공기가 내려와 유입되면서 쌀쌀해지겠다.



30일은 아침 최저기온이 12∼18도, 낮 최고기온은 24∼28도이고 10월 1일은 7∼19도와 20∼25도겠다. 중부지방은 하루 새 기온이 5도 안팎 떨어질 전망이다.



차고 건조한 공기는 무거워 아래로 가라앉다 보니, 지상에 바람이 거세게 불겠고 그러면서 더 쌀쌀하게 느껴지겠다.



30일 오후부터 10월 1일까지 전국적으로 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎 강풍이 불 것으로 예상되니 대비가 필요하겠다.

<연합>

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