삼성 6개사, 미국 헬릭스에 10억달러 투자…AI 인프라 협력

삼성전자[005930] 등 삼성 6개 관계사가 미국의 글로벌 투자회사 KKR이 설립한 인공지능(AI) 인프라 전문기업 '헬릭스'에 총 10억달러(약 1조3천600억원)를 투자한다.



이번 투자는 반도체 등 핵심 부품 공급을 넘어 데이터센터와 냉각·전력 등 AI 인프라 전반으로 사업 협력의 외연을 넓히려는 행보로 풀이된다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥의 모습.

삼성전자와 삼성물산, 삼성SDS, 삼성SDI, 삼성생명, 삼성화재 등 6개사는 29일 미국 AI 인프라 기업 '헬릭스 디지털 인프라스트럭처'(Helix Digital Infrastructure·이하 헬릭스)에 총 10억달러를 투자하기로 결정했다고 밝혔다.



삼성전자가 5억달러를, 나머지 5개 관계사가 합계 5억달러를 투자하는 구조다.



지난 6월 출범이 발표된 헬릭스는 초대형(하이퍼스케일) 데이터센터 개발·운영부터 발전, 송배전, 광통신망 및 네트워크까지 AI 관련 인프라를 통합 제공하는 기업이다.



아마존웹서비스(AWS) 최고경영자(CEO) 출신인 아담 셀립스키가 이끌고 있으며, 데이터센터와 전력 업계 최고 전문가들로 전담 경영진을 구성하고 있다. 또 KKR의 인프라 전문인력 170여명의 역량도 활용 가능하다.



삼성 관계사들은 이번 투자를 통해 KKR과 엔비디아, 미국 전력회사 비스트라, 쿠웨이트투자청(KIA) 등과 함께 헬릭스의 창립 투자자로 참여하게 됐다.



최근 AI 산업이 급성장하면서 대규모 연산을 처리하는 데이터센터뿐 아니라 이를 안정적으로 가동하기 위한 전력·냉각 등 관련 인프라의 중요성도 커지고 있다.



특히 헬릭스는 AI 인프라 구축의 주요 병목으로 꼽히는 전력 확보를 위해 자체 투자와 함께 비스트라와의 파트너십을 활용한다는 전략이다.



삼성은 이번 투자를 계기로 각 관계사가 보유한 기술과 사업 역량을 헬릭스의 인프라 사업과 연계해 시너지를 모색한다는 구상이다.



실제 삼성 관계사들은 AI 인프라 구축에 필요한 다양한 사업 역량을 확보하고 있다.



삼성전자 디바이스솔루션(DS·반도체) 부문은 첨단 반도체 공급 역량을 갖췄으며 디바이스경험(DX·완제품) 부문은 지난해 인수한 데이터센터 공조 전문기업 플랙트그룹을 통해 냉각 설루션 사업을 확대하고 있다.



삼성물산 건설부문은 데이터센터와 발전시설의 설계·조달·시공(EPC) 역량을, 삼성SDS는 데이터센터 설계·구축·운영 역량을 갖추고 있다. 삼성SDS는 최근 서비스형 그래픽처리장치(GPUaaS)까지 사업 영역을 넓히고 있다.



삼성SDI 역시 데이터센터의 안정적인 전력 공급에 필수적인 무정전전원장치(UPS)와 배터리 백업 유닛(BBU) 분야에서 추가 사업 기회를 모색할 계획이다.



삼성 관계사들은 헬릭스 및 글로벌 파트너사들과 AI 인프라 전반에 걸친 협력 기회를 모색하고, 글로벌 AI 데이터센터 생태계 구축에 적극 참여한다는 방침이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지