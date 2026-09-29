제니, 빌보드 '핫100' 톱10 18주 K-팝 신기록 경신…랭글리 '24주 1위' 대기록 연장

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크(BLACKPINK)' 멤버 겸 솔로 가수 제니(JENNIE)와 호주 출신 밴드 '테임 임팔라(Tame Impala)'의 협업곡 '드라큘라(Dracula)'가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 5위를 유지했다.

빌보드가 28일(현지시간) 공개한 최신 차트(10월 3일 자) 예고기사에 따르면, '드라큘라'는 '핫 100' 5위에 자리하며 통산 18주째 톱 10 체류를 이어갔다.

제니. (사진 = 인스타그램 캡처)

이는 방탄소년단(BTS)의 '버터(Butter)'(15주)와 블랙핑크 동료 멤버 로제가 브루노 마스와 부른 '아파트(APT.)'(14주)를 넘어선 K-팝 역대 최장 기록을 경신했다.

음악 엔터테인먼트 분석 회사 루미네이트(Luminate) 집계 기준, '드라큘라'는 미국 모든 장르를 아우르는 '라디오 송' 차트에서 6260만 회의 청취자 수를 기록하며 2주 연속 1위를 지켰다.

세부 장르 차트 순위도 유지됐다. '핫 댄스/일렉트로닉 송' 차트에서 38주째 정상을 지켰고, '핫 록 & 얼터너티브 송' 차트에서는 20주째 1위를 기록했다.

지난해 10월 테임 임팔라의 솔로 곡으로 발표됐던 이 곡은 지난 2월 제니가 보컬 및 공동 작업자로 합류한 듀엣 버전으로 재발매됐다. 프로듀싱은 케빈 파커가 전담했다.

한편 이번 주 '핫 100' 1위는 미국 컨트리 싱어송라이터 엘라 랭글리(Ella Langley)의 '추진 텍사스(Choosin' Texas)'가 차지했다. 24주째 정상을 이어가며 빌보드 68년 역사상 최장기 1위 기록을 재차 경신했다.

<뉴시스>

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