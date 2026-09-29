부산 상어 '부캉이', 오늘 먼바다로 유도…북항 체류 12일째

부산 동구 북항 친수공원 인공 수로에 들어와 12일째 체류 중인 상어 '부캉이'를 외해로 돌려보내는 작업이 29일 시작된다.



부산시는 이날 오전 10시 선박과 워터펌프를 활용해 부캉이를 친수공원 밖 바다로 유도한다.

지난 27일 부산 동구 북항 친수공원 수로에서 이른 아침부터 시민들이 유영하는 상어 '부캉이'를 지켜보고 있다. 연합뉴스

이번 작업은 국립수산과학원을 중심으로 부산시, 부산항만공사, 부산시설공단, 해양경찰, 소방, 경찰, 동구 등 관계기관이 공동으로 추진하는 것이다.



시와 관계기관은 먼저 선박과 워터펌프를 활용해 수로 안쪽에서 외해 방향으로 부캉이의 이동을 유도한다.



이 방식은 2004년 미국 매사추세츠 염습지에 고립된 백상아리를 외해로 유도한 구조사례를 참고했다.



상어를 직접 포획하거나 물리적으로 자극하는 대신 스스로 이동하도록 유도하는 것이다.



해경의 4.6t급 단정과 3t급 구조정이 투입돼 각각 워터펌프로 물을 뿜어 부캉이를 외해 쪽으로 유도할 예정이다. 소방 구조 보트 2척도 참가한다.



인공 수로 외부에는 해경 구조정과 중앙해양특수구조단이 배치돼 부캉이가 외해로 나갔는지 확인하고, 만일의 경우에 대비한다.



이 방법이 실패하면 인공수로 폭과 깊이에 맞게 제작한 그물망으로 부캉이를 외해로 유도한다는 계획이다.



다만, 그물망을 이용한 작업은 제작 시간 등을 고려할 때 시간이 다소 걸릴 전망이다.



시는 구조 과정에서 부캉이의 건강 상태를 계속 확인하고, 과도한 스트레스를 받지 않도록 구조 방식과 속도를 조정할 예정이다.



이를 위해 상어 생태에 대한 전문성을 가진 국립수산과학원 관계자가 해경 선박에 승선해 현장에서 부캉이를 관찰한다.



크기가 3.5ｍ인 부캉이는 지난 18일 북항 친수공원 수로에 나타났고, 비교적 일정한 시간마다 모습을 드러내며 유영하고 있다.



최근 국립수산과학원의 현장 조사 결과, 부캉이의 활동성이나 호흡 등은 안정적이었다.



다만 수로의 폭과 수심, 외해와 연결되는 이동 경로 등의 여건을 고려할 때 먹이활동과 자유로운 이동에는 제약이 있는 것으로 관계기관은 판단했다.



특히 수로에 머무르는 것이 장기화하면 체력이 점차 떨어질 수 있어 자연 해역 복귀 유도가 결정됐다.

<연합>

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