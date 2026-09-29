DMZ 사고 때 위험 지대까지 접근… 1ｍ 간격 연쇄폭발

지난 21일 서부전선 육군 25사단 관할 비무장지대(DMZ)에서 발생한 폭발 사고 당시 우리 군이 군사분계선(MDL)에서 약 10ｍ 떨어진 위험 지대까지 접근해 작전을 벌인 것으로 파악됐다. 사고 지점은 북한군이 최근 지뢰를 매설한 것으로 추정되는 ‘지형 변화’ 지역과도 약 10ｍ밖에 떨어져 있지 않았다. 군은 당초 지뢰 의심 지역에서 수십 미터 떨어진 곳에서 폭발이 났다고 설명했지만 실제 거리는 그보다 가까웠다.
사고 합동현장조사 태스크포스(TF)가 28일 공개한 내용을 종합하면 사고 당일 수색대장 등 18명은 일반전초(GOP) 철책에서 소형 전술차량과 산악 바이크로 추진철책 소통문까지 이동했다. 소통문을 지난 뒤에는 도보로 기존 수색로를 따라 움직였고 MDL 방향으로 새 수색로를 내야 하는 지점부터는 공병 요원들이 앞에서 지뢰탐지기로 탐지와 예초를 번갈아 하며 약 200ｍ를 전진했다.
200ｍ를 나아간 뒤 대대장은 MDL에 근접했다고 보고 작전을 끝낸 뒤 철수를 지시했다. 철수를 준비하던 중 공병 요원 한 명이 왼발을 내딛는 순간 1차 폭발이 일어났다. 주변에 있던 세 명이 함께 쓰러졌고, 이들을 끌어내던 중 약 1분 뒤 2차 폭발이 일어나 대대장이 다쳤다. 두 폭발 지점의 간격은 1ｍ 안팎이었다. 군은 무릎을 꿇고 손곡괭이로 땅을 짚어가며 약 20ｍ를 더 전진해 안전지역을 확보한 뒤 빠져나왔다.
수십 미터로 알려졌던 폭발 지점이 10여ｍ로 정정된 데 대해 합참 관계자는 “해당 지점에서 위치를 찍은 것이 수십 미터 떨어진 것으로 최초 보고가 됐는데, 난청 지역이라 통신이 잘 안돼서 오차가 있었던 것으로 추정된다”고 설명했다.
군이 당초 계획과 다른 방향으로 진입한 정황도 드러났다. 합참 관계자는 “새로운 곳이 생각보다 개척이 어려워서 좀 더 양호한 지역이라고 판단한 곳으로 접근했다는 일부 진술이 있었는데, 추가 진술을 확인해봐야 한다”고 했다. 군은 중상을 입은 수색대대장이 방호덧신을 착용했는지도 진술이 엇갈려 추가 확인이 필요하다고 밝혔다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지