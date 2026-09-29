박명수 딸 민서, 한예종 합격에 미담도…"부모 티 안 내고 겸손"

방송인 박명수와 의사 한수민 부부의 딸 민서 양의 미담이 전해졌다.

한 스파숍을 운영하는 A씨는 27일 소셜미디어에 "될 사람은 과정부터 달랐다"며 민서의 한국예술종합학교 최종 합격을 축하하는 글을 올렸다.

A씨는 "저희 샵을 찾아올 때마다 늘 느꼈던 게 있다. 차분하고 조용한데, 그 안에 있는 열정과 끈기가 정말 남달랐던 학생이었다"고 말했다.

그러면서 "과외와 학교 일정으로 바쁜 와중에도 시간이 조금만 나면 샵에 찾아와 본인이 느끼는 1%도 안되는 작은 아쉬움까지 보완하려 했다"고 전했다.

또한 "무용하는 모습을 보면 누가 설명하지 않아도 그 안에 '예술을 하는 사람의 혼'이 느껴질 정도였다"고 했다.

A씨는 "부모님이 유명한 분이라는 사실을 전혀 느낄 수 없을 만큼 늘 순박하고 겸손하고 예의가 바른 학생이었다"고 전해 눈길을 끌었다.

박명수와 한수민은 2008년 결혼해 같은 해 딸 민서 양을 얻었다.

민서 양은 예원학교를 거쳐 선화예술고등학교에서 한국무용을 전공해왔다. 이후 2027학년도 수시전형으로 한예종 무용원 창작과에 합격했다.

<뉴시스>

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