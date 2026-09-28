하루 전 실격됐었는데 극적 ‘동메달’…男 400ｍ 계주, ‘한 편의 드라마’ [아시안게임]

[나고야=권준영 기자] 한국 육상 남자 400ｍ 계주 대표팀이 실격 위기를 딛고 결선에 올라 한국 신기록을 세우며 아시안게임 동메달을 따냈다.

서민준(서천군청), 나마디 조엘진(예천군청), 이재성(전남광주시청), 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)로 구성된 대표팀은 28일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 400ｍ 계주 결선에서 38초43을 기록했다. 중국(38초17), 대만(38초32)에 이어 3위에 올랐다.

대한민국 육상 남자 400ｍ 계주 대표팀이 28일 일본 아이치현 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 400ｍ 계주 결선에서 동메달을 획득한 뒤 기뻐하고 있다. 한국은 38초43의 한국 신기록을 세웠다. 나고야=연합뉴스

한국은 출발부터 안정적으로 레이스를 이어갔다. 1번 주자 서민준이 속도를 끌어올린 뒤 나마디 조엘진에게 배턴을 넘겼고, 이어 이재성을 거쳐 마지막 주자 비웨사에게 배턴이 전달됐다.

비웨사는 대만의 마지막 주자 양쥔한과 나란히 달리며 3위 경쟁을 벌였다. 뒤에서는 이번 대회 남자 100ｍ와 200ｍ를 모두 제패한 태국의 푸리폴 분손이 거리를 좁혀왔다. 하지만 비웨사는 끝까지 순위를 지켜내며 결승선을 세 번째로 통과했다. 태국은 38초49로 4위, 일본은 38초57로 5위에 머물렀다.

대한민국 육상 남자 400ｍ 계주 대표팀 마지막 주자 비웨사 다니엘 가사마가 28일 일본 나고야 미즈호 파크 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 400ｍ 계주 결선에서 결승선을 통과하고 있다. 나고야=뉴시스

한국의 메달은 하루 전까지만 해도 쉽게 예상하기 어려웠다. 대표팀은 전날 예선에서 실격 판정을 받았다. 당시 1번 주자 김시온(국군체육부대)과 2번 주자 나마디 조엘진이 배턴을 주고받는 과정에서 배턴 인계 구역을 벗어났다는 판정이 내려졌다.

대표팀은 이에 항소했고, 절차를 거쳐 구제를 받으면서 가까스로 결선 출전권을 되찾았다. 예선에서 탈락할 뻔했던 대표팀이 하루 만에 결선 무대에 올라 메달을 따냈다.

대한민국 육상 남자 400ｍ 계주 대표팀 마지막 주자 비웨사 다니엘 가사마가 28일 일본 나고야시 미즈호파크 주경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 400ｍ 계주 결선에서 역주하고 있다. 나고야=뉴스1

결선에서는 전날 예선과 달리 실수 없이 레이스를 마쳤다. 그 결과 한국 남자 400ｍ 계주는 38초43의 한국 신기록까지 작성했다. 지난해 5월 서민준, 나마디 조엘진, 이재성, 이준혁이 아시아육상선수권대회에서 세운 종전 한국 기록 38초49를 0.06초 앞당긴 기록이다.

한국 남자 400ｍ 계주는 2022 항저우 아시안게임에 이어 2개 대회 연속 시상대에 오르며 꾸준한 경쟁력을 이어갔다.

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