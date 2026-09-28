주낙영 경주시장, 이철우 경북지사 면담, 경주 현안 7건 지원 건의

주낙영 경주시장이 이철우 경북도지사를 만나 APEC 정상회의 후속사업과 방폐장 유치지역지원사업 재편, 생활 인프라 확충 등 지역 현안에 대한 경북도의 적극적인 지원을 요청했다.

경주시는 28일 주 시장이 이 지사를 예방해 다양한 현안에 대한 경북도의 적극적인 지원과 협조를 부탁했다고 밝혔다.

주낙영(왼쪽) 경주시장이 28일 경북도를 방문해 이철우 경북도지사와 지역 핵심 현안 지원을 위한 협력 의지를 다지고 있다. 경주시 제공

이날 면담에서는 2025 APEC 정상회의 성과를 지역의 새로운 성장동력으로 이어가기 위한 후속사업과 장기간 답보 상태인 방폐장 유치지역지원사업의 실효성 제고, 동경주 생활여건 개선, 안정적인 용수 공급 기반 확충, 2차 공공기관 지방이전 대응 등을 논의했다.

주낙영 시장은 먼저 APEC 정상회의의 성과와 기록을 체계적으로 보존하고 포스트 APEC 사업의 거점으로 활용하기 위한 'APEC 정상회의 기념관(문화의 전당)' 조성에 경북도의 지원을 요청했다.

기념관에는 APEC 관련 기록과 전시, 교육·체험 기능을 담고 세계경주포럼 등 후속사업과 연계해 활용한다는 구상이다.

방폐장 유치지역지원사업은 변화한 지역 여건과 주민 수요를 반영해 사업을 재편하는 방안을 건의했다.

특히 장기간 시행되지 않고 있는 사업을 '경주 테크노폴리스 조성사업'으로 전환해 동경주지역의 산업과 일자리, 정주 기반을 확충하는 방안을 제시했다.

주낙영 경주시장이 28일 경북도를 방문해 이철우 경북도지사와 지역 핵심 현안 지원을 위한 협력 의지를 다지고 있다.

이와 함께 경주종합운동장 건립을 위한 사업 변경승인 실무위원회의 조속한 개최와 예술창작소 조성사업의 원활한 추진도 부탁했다.

시민 생활과 직결된 기반시설 확충 방안도 주요 건의사항에 포함됐다.

주 시장은 원전 인접지역인 동경주의 도시가스 공급 여건을 개선하기 위해 일반도시가스사업자의 공급권역 조정이 필요하다고 설명했다.

또 가뭄과 향후 용수 수요 증가에 대비해 광역정수장 증설과 형산강 보조취수시설 개량·확장사업에 대한 지원도 강조했다.

정부의 2차 공공기관 지방이전에 대비한 대응 방안도 논의했다. 경주시는 지역의 산업·연구·문화 기반과 연계할 수 있는 공공기관이 전략적으로 배치될 수 있도록 경북도 차원의 관심과 지원을 호소했다.

주낙영 경주시장은 "APEC 개최 성과를 지역의 새로운 성장 기반으로 연결하고 방폐장 유치지역지원사업도 변화된 여건과 주민 수요에 맞게 실효성 있게 추진할 필요가 있다"며 "시민 생활과 경주의 미래를 위한 주요 현안들이 구체적인 성과로 이어질 수 있도록 경북도와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.

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