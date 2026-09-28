모레노호, 우루과이에 전반 0-3 밀려…출범 첫 패배 위기

'모레노호'로 새출발한 한국 축구대표팀이 우루과이전에서 출범 첫 패배의 위기에 몰렸다.



로베르트 모레노(스페인) 임시 감독이 지휘하는 한국 대표팀은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와 평가전에서 0-3으로 밀리며 전반전을 마쳤다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 오현규가 드리블을 하고 있다.

전반 13분 스트라이커 다르윈 누녜스, 27분 2선 공격수 히오르히안 데 아라스카에타에게 잇따라 실점했다. 이어 전반 43분에도 추가 실점을 내줬다.



모레노 감독은 데뷔전이던 에콰도르전에서 3-0 승리를 거둘 때 가동한 4-4-2 전술로 우루과이를 상대했다.



회복 차원에서 에콰도르전 출전 명단에서 빠졌던 이강인(아틀레티코 마드리드)이 이날은 오른쪽 공격수로 선발 출격했다.



에콰도르전에서 나란히 골맛을 본 손흥민(LAFC)과 오현규(베식타시)가 이번에도 투톱으로 나섰다.



왼쪽 공격수로는 황희찬(샬케), 미드필더로는 이재성(마인츠)과 김봉수(대전)가 배치됐다.



포백 수비라인은 김민재(뮌헨)와 이한범(브루게), 이태석(아우스트리아 빈)과 설영우(아우크스부르크)가 구성했고, 골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 착용했다.



전반 3분 우루과이가 골대 왼쪽으로 크게 빗나간 호아킨 피케레스의 슈팅으로 발톱을 먼저 드러냈다.



7분에는 브리안 로드리게스가 시도한 중거리슛이 역시 골대를 빗나갔다.



우루과이는 한국 수비라인 뒷공간을 노리는 침투 패스를 자주 시도했다.



한국도 가만히 있지 않았다. 전반 12분 이강인이 페널티아크 오른쪽에서 날린 왼발 슈팅이 수비수를 맞고 빗나갔다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 선수들이 우루과이 다르윈 누녜스에게 선제골을 허용한 뒤 아쉬워하고 있다.

더 기민하게 공격하던 우루과이가 전반 13분 히오르히안 데 아라스카에타의 침투 패스에 이은 다르윈 누녜스의 오른발 슈팅으로 선제골을 뽑았다.



모레노호 출범 첫 실점이다.



이후 공 점유를 늘리고도 결정적인 기회는 만들지 못하던 한국은 전반 27분 추가 실점했다.



누녜스가 전방에서 버티다 뒤로 내준 공이 막시밀리아노 아라우호를 거쳐 아라스카에타에게 연결됐다. 아라스카에타는 골대 오른쪽 하단 구석을 찌르는 정교한 논스톱 중거리슛으로 2-0을 만들었다.



우루과이의 골 잔치는 전반 막판까지 이어졌다.



전반 43분 오른쪽에서 공을 잡은 기예르모 바렐라가 골지역 오른쪽까지 단독 드리블하고서 오른발 슈팅으로 골대를 갈랐다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 모레노 감독이 작전 지시를 하고 있다.

2026 북중미 월드컵에서 처참하게 실패한 한국 축구의 반등이라는 중책을 맡은 '임시 사령탑' 모레노 감독은 우루과이를 상대로 '데뷔 2연승'에 도전한다.



우루과이는 한국보다 승리가 더 간절할 법하다.



한국과 마찬가지로 북중미 월드컵 뒤 사령탑이 교체된 우루과이는 스타 선수 출신의 디에고 포를란 감독 체제로 새 출발 했으나 일본 원정으로 치른 출범 첫 경기에선 1-3으로 완패하고 말았다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 주장 손흥민이 우루과이 기예르모 바렐라에게 세번째 실점을 허용한 뒤 아쉬워하고 있다.

우루과이의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 16위로 한국(25위)보다 아홉 계단 높다.



한국은 우루과이와 역대 전적에서 1승 2무 7패로 크게 밀린다.

<연합>

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