상어 ‘부캉이’ 보러…북항 친수공원에 60만 다녀갔다

부산 북항 친수공원에 대형 상어 ‘부캉이’가 나타난 이후 이곳을 찾은 방문객이 60만명을 넘어선 것으로 나타났다. 추석 연휴 기간에만 시민과 관광객 48만여명이 몰리면서 새로운 관광 명소로 떠올랐다.

추석 연휴 마지막 날인 지난 27일 부산 동구 북항 친수공원 수로에서 이른 아침부터 시민들이 유영하는 상어 ‘부캉이’를 지켜보고 있다. 부산=연합뉴스

28일 부산시설공단에 따르면 추석 연휴 첫날인 24일 친수공원을 찾은 방문객은 10만1000명으로 집계됐다. 이어 25일 13만6000명, 26일 14만명, 27일 10만6000명 등 나흘간 총 48만3000명이 방문했다.

공단이 공식 집계를 시작한 지난 19일부터 합산하면 방문객은 56만8800명에 달한다. 연휴가 끝난 이날에도 오후 6시까지 3만8000명이 친수공원을 찾으면서 누적 방문객은 60만7000명까지 늘었다.

부캉이는 추석 연휴를 앞두고 외해로 빠져나갈 것으로 예상됐지만 연휴 기간에도 수로를 벗어나지 않았다. 이에 부산시와 부산해양경찰서, 국립수산과학원 등 관계 기관은 부캉이를 수로 밖으로 유도하기 위한 작업에 나서기로 했다.

이들 기관은 29일 오전 10시 워터펌프를 활용해 수로의 물을 외해 방향으로 흐르게 하는 방식으로 부캉이의 이동을 유도할 예정이다.

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