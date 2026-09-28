'짠한형' 신동엽, 故 박지선 언급…동기 장효인 '울컥'

신동엽이 고(故) 박지선을 언급했다.

28일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 '짠한형 신동엽'에서는 KBS 공채 22기 개그맨 허경환, 박영진, 송준근, 양상국, 안윤상, 이광섭, 허미영, 장효인, 성현주, 조윤호, 이상호, 이상민 등이 MT로 뭉친 가운데 MC 신동엽이 22기 동기들의 연애사를 궁금해했다.

유튜브 '짠한형 신동엽' 화면 캡처

송준근이 먼저 "효인이가 성광이 좋아하지 않았나?"라는 말을 꺼냈다. 장효인이 고개를 끄덕이며 "한 1년을 정말 도시락 싸 들고 오빠 공연장까지 쫓아다녔어"라고 깜짝 고백했다. 이 말에 박성광이 "얘가 그럴 때 한 명 더 날 좋아해서"라면서 "지선이랑 살짝 시기가 비슷했어. 겹쳐"라고 솔직히 밝혔다.

이를 들은 신동엽이 고인을 떠올렸다. "내가 시상식 진행할 때 '박성광 좋아해요' 하길래 지선이가 먼저 좋아한 줄 알았는데"라고 한 것. 특히 "지선이 얘기가 나와서 그런데 참 나도 지선이랑 개인적으로 친분이 있었는데, 나도 사실은 너무 많이 놀랐고, 내가 그 정도인데, 너희는 동기인데 많이 놀랐겠다"라고 속내를 털어놨다.

송준근이 장효인을 가리키며 "효인이가 제일 가깝고 그래서 고민 같은 게 있으면 효인이한테 얘기를 많이 했을 거다"라고 전했다. 박성광은 "지선이가 떠나면서 동기들끼리 더 같이 모이지 못한 것 같다. '모이자' 그 얘기를 단체 채팅방에서 하기가 좀 그랬다. '우리끼리 한 번 놀자' 이런 얘기가 쉽사리 나오지 않았다"라고 고백했다.

유튜브 '짠한형 신동엽' 화면 캡처

조윤호가 "그래도 우리 지선이 덕분에 1년에 한 번 모인다. 기일에 또 지선이 보러 가고"라고 말했다. 이 가운데 고 박지선과 친분이 두터웠던 장효인이 눈시울을 붉혀 안타까움을 자아냈다.

<뉴스1>

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