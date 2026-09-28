‘골든보이’ 이강인, 모레노호에서 오른쪽 미드필더로 첫 선발 출장...손흥민-오현규 2경기 연속 투톱 출격, 황인범은 이번에도 엔트리 제외 [라인업 발표]

[상암=남정훈 기자]‘골든보이’ 이강인(아틀레티코 마드리드)가 ‘모레노호’에서 처음으로 선발 출장에 나선다. ‘사령관’ 황인범(포르투)는 2경기 연속 엔트리에서 제외됐다.

대한민국 축구대표팀 이강인이 우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 훈련 전 공식 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

로베르트 모레노(스페인) 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 28일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열리는 9월 A매치 두 번째 경기에서 남미의 강호 우루과이를 상대한다.

우루과이와 경기를 펼칠 대한민국 축구대표팀 로베르트 모레노 감독이 27일 오후 서울월드컵경기장에서 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국대표팀 기자회견에서 이강인이 취재진 질문에 답하고 있다. 연합

모레노 감독은 지난 24일 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와의 9월 A매치 첫 번째 경기에서 한국 축구 대표팀 사령탑으로서 데뷔전을 치렀다. 4-4-2 포메이션을 들고 나와 공수에서 일정한 간격으로 압박하는 축구로 3-0 완승을 거두며 기분 좋은 출발을 알렸다.

모레노 감독은 우루과이를 상대로는 선발 라인업을 수정해서 나왔다. 투톱 스트라이커에는 에콰도르전과 동일하게 손흥민(LAFC)과 오현규(베식타시)가 낙점을 받았다. 미드필더 네 자리는 대폭 수정됐다. 양측면 미드필더로 황희찬(샬케 04)과 이강인이 좌우로 나선다. 중원은 이재성(마인츠 05)이 2경기 연속 부름을 받은 가운데, 에콰도르전에서 교체 투입돼 이동경의 세 번째 골을 어시스트했던 김봉수(대전)이 이재성의 파트너로서 중원 사수의 역할을 부여받았다.

우루과이와 경기를 펼칠 대한민국 축구대표팀 이강인, 이재성, 손흥민이 27일 오후 서울월드컵경기장에서 훈련을 하고 있다. 뉴시스

우루과이와 경기를 펼칠 대한민국 축구대표팀 손흥민, 이재성이 27일 오후 서울월드컵경기장에서 훈련을 하고 있다. 뉴시스

우루과이와 경기를 펼칠 대한민국 축구대표팀 이강인, 김민재가 27일 오후 서울월드컵경기장에서 훈련 중 이야기를 나누고 있다. 뉴시스

로베르토 모레노 대한민국 축구대표팀 감독이 우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 선수들의 훈련을 지켜보고 있다. 뉴스1

포백의 중심인 센터백 두 자리는 김민재(바이에른 뮌헨)와 이한범(클뤼프 브뤼허)이 2경기 연속으로 선발 출장한다. 양측면 풀백으로는 이태석(아우스트리아 빈)과 설영우(아우크스부르크)가 좌우에서 나선다.

골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 2경기 연속으로 낀다.

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