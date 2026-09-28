이찬진 금감원장, 여명학교 찾아 금융사기 피해 예방 등 특별 강연

금융감독원은 이찬진(사진) 원장이 여명학교를 방문해 ‘금융사기 및 불법금융 피해 예방’을 주제로 특별 강연을 했다고 28일 밝혔다. 2004년 설립된 여명학교는 서울에서 유일한 ‘북향민’(북한이탈주민) 청소년 인가 대안학교다.



이번 강연은 사행산업통합감독위원회가 주관하는 ‘청소년 사이버 도박문제 인식주간 특별강사 릴레이 강연’의 일환으로 진행됐다. 이 원장은 이날 불법도박의 위험성, 금융사기 유형과 예방 방법 등 내용을 학생들이 이해하기 쉽도록 중국어를 병기한 교육자료를 이용해 설명했다. 실제 보이스피싱 통화 목소리를 들려주고, 청소년들이 일상에서 실제로 겪을 수 있는 상황을 바탕으로 제작된 불법도박·불법사금융 피해예방 동영상도 활용했다.



이 원장은 “도박은 생각보다 생활 가까이 있어 호기심이나 재미로 쉽게 접근할 수 있지만, 그 결과는 결코 가볍지 않다”며 각별한 주의를 당부했다. 그러면서 “새로운 터전에서 학업에 정진하는 여명학교 학생들이 우리나라 미래의 인재로 성장하길 응원한다”고 말했다.

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