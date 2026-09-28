카카오, CA협의체 공동의장에 김도영

카카오가 인적분할을 앞두고 김도영(사진) 카카오X 대표 내정자를 그룹 최고 의사결정기구인 CA협의체 공동의장으로 선임했다.

카카오그룹은 28일 그룹협의회를 열고 협약사 최고경영자(CEO)들 결의를 거쳐 김 내정자를 CA협의체 공동의장으로 정했다. 이에 따라 CA협의체는 정신아 카카오 대표와 김 대표 공동의장 체제로 운영된다.

CA협의체는 카카오그룹 컨트롤타워로 그룹 차원의 투자와 인사체계 개편을 주로 맡는다. 카카오는 CA협의체를 공동의장 체제로 전환해 인적분할 과정에서 의사결정 연속성을 높이고 조직 운영 안정성을 확보할 방침이다.

두 의장은 분할 완료까지 주요 의사결정을 조율하고 실행한다. 내년 1월 카카오AI와 카카오X로 법인이 분리되면 CA협의체는 해체된다. 카카오 관계자는 “이번 공동의장 체제는 인적분할을 앞둔 중요한 전환기에 그룹 차원의 연속성 확보와 체계적 실행을 위한 것”이라며 “분야별 TF를 중심으로 분할 준비 과정을 관리하며 안정적 전환을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

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