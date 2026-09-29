2분기 건설계약액 ‘껑충’… 반도체가 견인

올해 2분기 건설공사 계약액이 전년 동기 대비 25% 이상 늘어났다. 반도체 생산시설·공공 산업설비 등이 건설공사 증가세를 이끌었다. 국토교통부는 2분기 건설공사 계약액이 80조9000억원으로 집계됐다고 28일 밝혔다. 지난해 같은 기간(63조5000억원)보다 27.3% 증가한 수치다. 최근 10년간 건설공사 계약액은 2022년 2분기 82조7000억원으로 최고치를 기록한 뒤 감소하다 올해 2분기에 반등했다.



분야별로는 공공부문이 21조3000억원으로 22.4% 늘었다. 공공부문은 천연가스설비, 에너지발전소 등 산업설비 영향으로 토목 공종이 27.1% 증가한 11조8000억원, 공공주택 사업 등 건축 공종이 17.1% 늘어난 9조4000억원을 기록했다.



민간부문은 반도체 생산시설과 주택·상업용 건축사업에 힘입어 29.1% 늘어난 59조6000억원을 기록했다. 반도체 생산시설 사업 등 토목 공종이 98.3% 증가한 13조7000억원, 주택·업무복합 건축사업이 16.9% 늘어난 45조9000억원으로 집계됐다. 기업 규모별로는 대기업 증가세가 뚜렷했다. 상위 1~50위 기업이 44조7000억원으로 전년 동기 대비 58.0% 급증했고 51~100위(4조5000억원)는 18.0% 감소했다.

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