“공부 잘하는 약은 없습니다”… 정부, ADHD치료제 오남용 주의

정부는 주의력결핍 과다행동장애(ADHD) 치료제인 ‘메틸페니데이트’가 일부 수험생과 학부모들 사이에 ‘공부 잘하는 약’으로 잘못 알려졌다며 오남용에 주의해야 한다고 당부했다.



식품의약품안전처는 교육부, 성평등가족부와 함께 ADHD 치료제로 쓰이는 의료용 마약류 메틸페니데이트에 대한 오남용과 잘못된 인식을 바로잡기 위한 홍보 콘텐츠를 각 부처 공식 유튜브에 게시했다고 28일 밝혔다.

메틸페니데이트 오남용 예방 홍보 영상 사진. 식품의약품안전처 제공

메틸페니데이트는 일부 학부모, 수험생들 사이에 ‘공부 잘하는 약’, ‘집중력 높여주는 약’ 등으로 잘못 알려져 있다.



이에 정부는 “공부 잘하는 약은 없다”며 잘못된 정보가 유통되고 있다고 못 박았다. 식약처는 청소년들이 건강하게 학업과 꿈을 이어갈 수 있도록 이 같은 오해를 바로잡는 영상을 관계 부처들과 공동으로 제작 및 배포했다.



메틸페니데이트 오남용은 부작용으로 이어진다.



ADHD 등 특정 질환이 없는데도 약을 복용할 경우 두통, 불안, 심하면 환각 등의 부작용을 겪을 수 있다. 또 처방 없이 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 불법으로 약을 구입하거나 다른 사람에게 받은 약을 복용하는 경우 관련 법령에 따라 처벌받을 수 있다.



메틸페니데이트는 의약품인 만큼 반드시 전문가인 의사의 정확한 진단과 처방에 따라 사용해야 한다.



식약처는 수험생들의 시험과 학업에 대한 관심이 높아지는 시기를 고려해 지난 5월과 8월 두 차례 특별점검을 실시해 메틸페니데이트 관련 온라인 불법 판매·알선 게시물 총 1733건을 적발해 조치를 취했다.



오유경 식약처장은 “청소년과 학부모가 정확한 정보를 바탕으로 올바른 선택을 하고 청소년들이 건강하게 자신의 꿈을 향해 나아가는 데 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.

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