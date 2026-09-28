박재범, 뺨 때렸던 UFC 선수와 6년 만에 화해…"다 풀었다"

가수 박재범이 6년 전 자신의 뺨을 때렸던 종합격투기 선수 브라이언 오르테가와 화해했다.

오르테가는 28일 자신의 소셜미디어에 박재범과 함께 찍은 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 박재범과 오르테가가 어깨동무를 한 채 카메라를 바라보는 모습이 담겼다.

오르테가는 "다 풀었다. 서로 존중한다"는 글과 함께 한국과 멕시코를 의미하는 이모티콘을 덧붙였다.

박재범도 해당 게시물에 "이미 다 풀린 일이다. 아는 사람은 안다. 존중한다. 말했듯 난 팬이었다"라고 댓글을 남겼다.

두 사람의 갈등은 2020년 3월 미국 라스베이거스에서 열린 종합격투기 대회 UFC 248에서 불거졌다.

당시 박재범은 소속사 가수이자 종합격투기 선수였던 정찬성의 통역을 맡았다. 정찬성의 발언을 통역하는 과정에서 오르테가 측과 오해가 생겼고, 오르테가는 현장에서 박재범의 뺨을 때렸다.

박재범은 같은 해 11월 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'에서 "순화시켜서 통역했는데 전달 과정에서 약간의 오해가 있었다. 이간질했다고 생각한 것 같다"고 당시 상황을 설명했다.

이어 "오르테가가 사석에서 제 뺨을 때렸다. 무방비 상태에서 가격당했다"며 "턱이 돌아가서 어금니가 한 달 동안 안 닿았다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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