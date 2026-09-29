10色10樂… 대구, 가을축제 속으로

대구 지역 10개 대표 축제를 한자리에서 만날 수 있는 ‘2026 판타지아 대구 페스타’(포스터) 가을축제가 대구 전역에서 펼쳐진다. 올해는 축제 기간을 기존 10일에서 20일로 연장해 시민들이 더욱 여유롭게 축제를 즐길 수 있을 전망이다.



28일 대구시에 따르면 시는 다음 달 2일부터 21일까지 ‘사운드 스파크(Sound Spark)’를 주제로 판타지아대구페스타를 연다. 축제 기간 대구 전역은 공연, 음악, 미술, 콘텐츠를 아우르는 문화놀이터로 탈바꿈한다. 주요 행사는 △대구국제오페라축제 △월드오케스트라페스티벌 △대구포크페스티벌 등이다. 가을축제 관람객들은 다채로운 문화를 경험할 것으로 보인다.



축제 활성화를 위한 다양한 이벤트와 할인 혜택도 풍성하다. 대구간송미술관과 대구미술관은 축제 기간 입장료 30% 할인 혜택을 제공하며 대구시티투어버스 도심 순환노선은 50% 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 이월드, 스파크랜드, 대구아쿠아리움, 네이처파크 등 지역 주요 놀이·테마시설도 할인 행사에 동참한다.



시민과 관광객의 참여를 유도하는 맞춤형 이벤트도 진행된다. 축제 현장에 설치한 정보무늬(QR)코드를 통해 방문을 인증하는 ‘우주 여권 스탬프 투어’와 대중교통을 이용해 축제장을 찾은 뒤 이를 인증하는 ‘대중교통 타고 판대페 가자’ 등 프로그램이 마련됐다.

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