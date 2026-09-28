“재개발·보상 기록 찾기 쉽게”… 중구, 기록관실 추가 조성 [지금 우리 동네는]

서울 중구가 재개발 조합원 증빙, 도로 보상 내역, 건축 인허가 이력 등 수십 년 전 행정 기록을 보다 쉽게 찾을 수 있도록 기록물 보관·검색 체계를 정비한다. 각 부서와 동에 흩어져 있던 중요 기록물 2만6000여권을 한곳으로 옮기고 디지털화에 나선다.

서울 중구 소공누리센터 9층 기록관실의 이동식 서가에 기록물이 보관돼 있다. 중구 제공

중구는 서소문동 소공누리센터 9층에 기록관실을 추가로 조성하고 보존기간이 준영구 이상인 중요 기록물을 통합 보관한다고 28일 밝혔다.

구는 그동안 구청사에 기록관실을 운영했으나 기록물이 쌓이면서 보존 공간이 부족해졌다. 새 기록관실은 330㎡ 규모로 기존 기록관실의 4배다. 최적의 보존 환경을 조성하기 위해 이동식 서가 64대와 항온·항습기 2대, 자외선 차단장치를 설치했다. 훼손과 재난 위험으로부터 기록물을 안전하게 보호할 수 있도록 출입통제 시설과 가스식 소화설비도 갖췄다.

구는 필요한 기록물을 빠르게 찾을 수 있도록 종이 기록물의 디지털화도 이어간다. 신당구역과 황학구역 등의 재개발·재건축 사업 자료를 비롯한 중요 기록물을 스캔하고 색인을 정비해 기록관리시스템에 등록하고 있다. 디지털화한 자료는 주민의 권리와 관련된 사실을 확인하고 새 사업을 추진하거나 기존 사업을 이어갈 때 과거 이력을 살피는 데 활용할 계획이다.

김길성 중구청장은 “기록물은 지난 행정의 흔적이자 주민의 생활과 권리를 확인할 수 있는 중요한 자료”라며 “중요 기록물을 안전하게 보존하고 필요한 순간 신속하게 활용해 주민에게 더욱 빠르고 정확한 행정서비스를 제공하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지