커피빈, 오로라 멤버스 4기 대상 ‘AURORA BEST AWARDS’ 진행

사진=커피빈 제공

글로벌 커피 브랜드 커피빈코리아(이하 ‘커피빈’)가 오로라 멤버스 4기 회원을 대상으로 카테고리별 인기 음료를 특별가로 제공하는 ‘AURORA BEST AWARDS(오로라 베스트 어워즈)’ 프로모션을 진행한다고 29일 밝혔다.

‘AURORA BEST AWARDS’는 그동안 커피빈과 함께한 오로라 멤버스 4기 회원들을 위해 마련한 프로모션으로, 9월 29일부터 10월 5일까지 총 7일간 진행된다. 커피빈에 따르면 에스프레소, 티라떼, 리미티드, 시그니처 티, 스파클링, 아이스 블렌디드 등 6개 카테고리에서 인기 음료를 선정해 각 특별가로 제공한다.

대상 음료는 ▲아메리카노(R) ▲잉글리쉬 브렉퍼스트 라떼(R) ▲바닐라빈 오트라떼(R) ▲레몬 캐모마일(R) ▲스파클링 제주레몬 스웨디쉬(R) ▲천도복숭아 요거트 IB(S) 총 6종이다. 오로라 멤버스 4기 회원이라면 프로모션 기간 커피빈 APP 내 퍼플오더 ‘오로라전용 탭’을 통해 참여할 수 있다.

이번 프로모션은 ‘오로라 멤버스가 사랑한 음료’를 특별가로 제공하기 위해 기획했다. 카테고리별 인기 음료를 ‘BEST AWARDS’ 콘셉트로 구성했다.

커피빈은 오로라 멤버스 4기 운영 기간 동안 회원을 위한 다양한 전용 프로모션을 선보여 왔다. ‘오로라 멤버스’는 연간 유료 회원제로 운영되는 커피빈의 프리미엄 멤버십으로, 상시 할인뿐 아니라 가입 회원만을 위한 시크릿 프로모션과 쿠폰 등의 혜택을 제공한다. 4기 모집 당시에는 음료, 푸드, MD 상시 10% 할인과 316 스틸 돔 텀블러 증정, APP 쿠폰 및 연중 시크릿 프로모션 등이 주요 혜택으로 제공됐다.

커피빈에 따르면 4기 회원을 대상으로 겨울 신메뉴를 50% 할인된 가격에 제공하는 ‘블랙프라이데이’ 프로모션을 진행했으며, 신메뉴였던 더블 브레베 라떼와 커피빈카노 무료음료권을 증정하는 등 시즌과 신제품을 연계한 회원 전용 프로모션도 진행했다.

또한 커피빈에 따르면 4기 가입 시 제공한 316 스틸 돔 텀블러를 지참하면 최대 5회 아메리카노를 무료로 제공하는 프로모션도 진행했다.

커피빈은 계절별 신메뉴와 멤버십 전용 할인, 무료음료권 등을 연계한 오로라 멤버스 전용 프로모션을 운영해왔다.

커피빈은 오는 10월 23일부터 ‘오로라 멤버스 5기’ 모집을 시작할 예정이다. 5기에서도 멤버십 혜택과 전용 프로모션을 선보일 계획이다.

커피빈 관계자는 “‘AURORA BEST AWARDS’는 지난 1년간 커피빈과 함께해 주신 오로라 멤버스 4기 회원들에게 감사의 마음을 전하고, 회원들이 사랑해 주신 음료를 특별한 혜택가로 즐길 수 있도록 마련한 프로모션”이라며 “오는 10월 23일부터 모집을 시작하는 오로라 멤버스 5기에서도 더욱 풍성하고 실질적인 혜택을 선보일 예정인 만큼 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

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