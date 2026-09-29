바이오크래프트, 라거 효모 3종 출시…국산 양조 효모 제품군 확대

사진=브루어리 을를 '이천 쌀밥 라거' (바이오크래프트 제공)

국내 효모 전문기업 주식회사 바이오크래프트가 라거 맥주 양조를 위한 효모 3종 ‘BC71 Czech Lager Yeast, BC72 Vienna Lager Yeast, BC73 American Lager Yeast’를 새롭게 선보였다.

바이오크래프트는 수입 효모에 대한 의존도가 높은 국내 양조 환경을 개선하고 국산 미생물의 활용 범위를 넓히기 위해 연구개발을 지속해 왔다.

회사 측에 따르면 이번 라거 효모 3종은 각각 체코, 비엔나, 아메리칸 라거의 특성을 바탕으로 개발됐으며, 양조사가 원하는 풍미와 발효 특성에 따라 효모를 선택할 수 있도록 제품군을 확대했다.

바이오크래프트에 따르면 BC71 Czech Lager Yeast는 국내 브루어리의 제품에 실제 적용됐다.

브루어리 을를 관계자는 “기존에 사용하던 효모 대신 BC71 Czech Lager Yeast를 사용하면서 맥아와 이천 쌀의 은은한 단맛과 풍미가 잘 살아나고 드라이한 질감과 부드러운 바디감, 깔끔한 맛까지 잘 표현됐다”고 전했다.

바이오크래프트 관계자는 “이번 라거 효모 3종 출시는 양조 현장에서 수입산 제품을 대체하고 국산 효모 선택권을 크게 넓혔다는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 국내 원료의 특성을 살릴 수 있는 양조 미생물 연구개발을 지속해 국산 수제주류 산업의 경쟁력을 높이겠다”고 밝혔다.

바이오크래프트는 맥주 외에도 탁주, 약주, 소주 등 다양한 주종에 적용할 수 있는 액상 효모 공급망을 구축하고 있으며, 국내 원료와 양조 여건에 맞춘 미생물 소재 개발을 지속할 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지