삼성D, 고성능 저전력 스마트폰 OLED 개발

삼성디스플레이가 세계 최초로 2K 해상도와 165헤르츠(㎐) 고주사율을 동시에 구현한 스마트폰 OLED(유기발광다이오드)를 개발했다. 삼성디스플레이는 이번 개발한 스마트폰 OLED를 비보의 프리미엄 브랜드 아이쿠(iQOO)가 이달 선보이는 고성능 게이밍 스마트폰인 ‘iQOO 16’에 공급한다.

14일 삼성디스플레이에 따르면 이번 OLED는 전작인 1.5K해상도와 165㎐의 게이밍 스마트폰 OLED과 대비해 보다 선명하면서도 소비전력을 약 30% 낮춘 것이 특징이다.

삼성디스플레이의 ‘2K+165Hz’ 스마트폰 OLED가 탑재되는 비보 ‘iQOO 16’. 삼성디스플레이 제공

2K 해상도는 가로 픽셀 수가 약 2000개인 디지털 영상 및 디스플레이 규격으로 기존의 1.5K(약 1500픽셀)보다 선명하다. 동시에 전작과 마찬가지로 1초에 165번의 화면을 보여주는 165㎐의 주사율을 통해 게임 내 화면이동과 움직임을 끊김없이 생생하게 즐길 수 있다.

발광과 화질 측면에서는 무편광판 OLED 기술인 ‘LEAD’를 적용했다. 최신 유기재료와 구동 환경을 최적화해 전력 소모를 줄이면서 밝기를 높였다. 그 결과 고휘도 모드 기준 최대 밝기는 2800니트까지 구현했다. 1니트는 촛불 한 개의 밝기를 의미한다.

삼성디스플레이는 픽셀 신호 배선 두께를 기존보다 10% 늘려 충전 속도를 높였고, 인공지능(AI) 기반 화질 최적화 기술도 적용했다. 그 결과 AI가 화면 위치에 따라 밝기나 색이 달라지는 현상을 줄여 화면 전체에서 일정한 화질을 구현할 수 있다.

이호중 삼성디스플레이 상품기획팀장(부사장)은 “고해상도·고주사율과 높은 밝기, 전력 효율을 동시에 구현하기 위해 OLED 기술력을 집약했다”며 “고사양 게임에 최적화된 삼성 올레드의 차별화된 경쟁력을 바탕으로, 프리미엄 스마트폰 시장에서 기술 리더십을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 이번 삼성디스플레이의 스마트폰 OLED가 탑재되는 비보의 아이쿠 16은 고성능 게이밍 스마트폰으로 퀄컴 스냅드래곤8과 일반 플래그십 스마트폰 대비 1.7배에 달하는 약 8400㎃h(암페어)의 배터리가 탑재된다.

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