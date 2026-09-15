지난달 ICT 수출액 600억달러 육박

지난달 정보통신기술(ICT) 산업 수출이 600억달러에 육박하며 역대 최대치를 기록했다. 인공지능(AI) 인프라 투자가 확대되면서 반도체와 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수출이 크게 늘어난 영향이다.

과학기술정보통신부. 연합

과학기술정보통신부는 지난달 ICT 수출이 599억8000만달러로 전년 동기보다 162.6% 증가했다고 14일 밝혔다. ICT 수출액은 3개월 연속 500억달러를 넘었고, 무역수지는 역대 가장 많은 413억7000만달러 흑자를 기록했다. 전체 산업 수출액(982억5000만달러) 중 ICT가 차지한 비중도 61.0%로 처음 60%를 돌파했다.



품목별로는 반도체 수출이 466억7000만달러로 209.0% 증가했다. 글로벌 빅테크(거대 기술기업)의 설비투자 확대로 AI 인프라 수요가 이어지고, 메모리 초과수요에 따른 고정거래가격 상승세가 실적을 끌어올렸다. 반도체 수출은 3개월 연속 400억달러를 넘었고, 8개월 연속 100% 이상 증가율을 기록했다



지역별로는 주요 수출국 수출이 모두 늘었다. 중국·홍콩 수출은 273억2000만달러로 227.9% 늘었고, 미국은 94억6000만달러로 306.5% 급증했다. 베트남(70억1000만달러), 대만(55억4000만달러), 유럽연합(EU·19억3000만달러), 인도(10억4000만달러), 일본(5억6000만달러) 등도 증가했다.

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