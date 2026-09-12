아이 안겨준 인형서 유해물질 347배…뽑기 경품 10개 중 6개 기준 초과

아이들도 즐겨 찾는 무인 인형뽑기점의 경품 상당수에서 안전기준을 초과한 유해화학물질이 검출됐다. 유명 캐릭터 제품 상당수는 정품 여부를 확인할 수 없었고, 일부 매장은 소화기를 갖추지 않거나 위험한 도구를 방치한 것으로 조사됐다.

무인 인형뽑기점에 진열된 인형과 각종 경품. 조사 대상 경품 20종 중 12종에서 어린이제품 안전기준을 초과한 유해화학물질이 검출됐다. 기사 특정내용과 무관함. 연합뉴스

한국소비자원은 지난 4∼7월 무인 인형뽑기점에서 유통되는 인형과 키링 등 제품 20종과 매장 16곳을 대상으로 안전실태를 조사한 결과를 최근 발표했다.

조사 대상 제품 20종 가운데 12종(60%)에서 어린이제품 공통안전기준을 초과한 프탈레이트계 가소제와 납, 카드뮴이 검출됐다. 소비자원은 어린이도 무인 인형뽑기점을 이용하는 점을 고려해 어린이제품의 유해화학물질 안전기준을 적용해 시험했다.

가장 많이 기준을 넘은 물질은 프탈레이트계 가소제였다. 9종에서 기준치를 초과했으며 일부 제품에서는 기준치의 최대 347.5배가 검출됐다.

프탈레이트계 가소제는 플라스틱을 부드럽게 만드는 데 사용되는 물질이다. 소비자원은 일부 프탈레이트계 가소제가 내분비계에 영향을 줘 어린이의 생식 기능이나 성장에 영향을 줄 수 있다고 설명했다.

납은 8종에서 기준치의 최대 2.7배, 카드뮴은 2종에서 최대 1.23배 검출됐다. 한 제품에서 두 종류 이상의 유해물질이 함께 기준을 넘은 사례도 있었다. 조사 제품 20종 모두 안전 인증마크와 사용 가능 연령 표시가 없었다.

제품 출처도 불분명했다. 조사 대상 20종 가운데 10종은 제조사 표시가 아예 없었다.

나머지 10종에는 유명 캐릭터 브랜드 제조사 명칭이 적혀 있었지만 소비자원이 정품과 비교한 결과 모양과 색상, 크기 등에서 두 가지 이상의 뚜렷한 차이가 확인됐다.

이 가운데 4종에는 정품 여부를 확인할 수 있는 일련번호나 QR코드 등의 식별라벨이 없었다. 나머지 6종도 공식 사이트에서 일련번호를 조회했지만 오류 메시지가 나타나 정품 인증이 되지 않았다.

소비자원은 이들 10종을 모조품으로 의심되는 제품으로 분류했다. 이 가운데 8종(80%)에서는 안전기준을 초과한 유해화학물질이 검출됐다. 정품 여부가 확인되지 않는 제품일수록 안전성도 함께 따져봐야 한다는 지적이 나오는 이유다.

경품뿐 아니라 매장 관리에서도 문제점이 확인됐다.

조사 대상 16곳은 모두 면적이 33㎡ 이상이었지만 4곳은 소화기를 비치하지 않았다. 일부 매장에서는 바닥 타일이 파손돼 있었고, 이용자의 손이 쉽게 닿는 곳에 칼과 원예용 가위가 놓여 있기도 했다.

각종 안내와 등록증 게시도 미흡했다. 청소년게임제공업 등록증을 게시하지 않은 매장이 11곳에 달했고, 이용안전수칙은 3곳, 청소년이용제한 안내문은 2곳에서 확인되지 않았다.

소비자원은 조사 결과와 개선 권고 내용을 관할 지방자치단체에 공유하고 안전관리가 미흡한 점포에 대한 현장 점검을 건의할 예정이다. 관계 부처에도 무인 인형뽑기점에서 유통되는 경품과 매장 시설에 대한 안전관리·감독 강화를 요청할 계획이다.

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