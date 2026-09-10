지소연, 육아 중 실신 사고 후…"건강 돌아보게 돼"

배우 지소연이 육아 중 갑자기 정신을 잃고 쓰러졌던 순간을 떠올랐다.

10일 유튜브 채널 'CTS기독교TV'에는 지소연이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

10일 유튜브 채널 'CTS기독교TV'에는 뱌우 지소연이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. CTS기독교TV 제공

이날 지소연은 실신 사고를 계기로 자신의 건강을 돌아보게 됐다고 밝혔다.

앞서 지소연은 육아를 하던 중 실신 사고를 겪었다. 그가 지난 5월 소셜미디어(SNS)에 공개한 CCTV 영상에는 휴대폰을 들고 아기에게 다가가던 중 갑자기 쓰러지는 모습이 담겨 많은 이들의 걱정을 자아냈다.

지소연은 당시 상황에 대해 "전날 저녁 늦게까지 줌 미팅을 하고 다음 날 아침 유튜브 촬영한다고 아이들 아침 먹는 영상을 찍고 있었다"며 "갑자기 '왜 화면이 기울어지지?'라는 생각이 들면서 힘이 풀리더니 뒤로 넘어갔다"고 설명했다.

그러면서 "까만 화면에 하얀 불이 켜지는 플래시처럼 그러면서 눈을 떴다"고 덧붙였다.

지소연은 이 일을 계기로 자신의 건강을 돌아보게 됐다고. 그는 "광고대행사라는 직업을 갖고 있기 때문에 다른 사람이 빛나는 것에 되게 기쁨을 느끼는 성향"이라며 "그러다 보니까 '너는 너 관리 좀 해'라는 사인 같았다"고 말했다.

이어 "남 챙겨주고 신경 쓰는 걸 너무 좋아하는데 정작 나는 영양제 하나 안 챙겨 먹었다. 스스로 '나는 너무 건강하니까'라고 생각했던 것 같다"며 "그 시간을 계기로 정말 나 자신을 사랑하는 그런 시간을 요즘은 많이 보내고 있다"고 밝혔다.

한편 지소연은 2017년 배우 송재희와 결혼했으며 딸과 이란성 쌍둥이 남매를 두고 있다. 현재는 연 매출 10억원대의 광고대행사를 운영하고 있는 것으로 알려졌다.

<뉴시스>

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