용혜인 "장관됐을 때 역할 못한다고 단정말라"… 34분 반박 회견

야당은 물론 여당 일각에서 후보직 사퇴 요구를 받는 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 34분간 각종 논란과 의혹에 대해 조목조목 반박하는 기자회견을 했다.



특혜론과 당 사당화 논란 등과 맞물린 임명 반대 여론이 확산하면서 정치권에서 낙마 가능성을 높게 보는 분위기가 확산하자 이날 국회를 찾아 사퇴론을 일축하며 정면 돌파를 시도한 것이다. 지난달 30일 후보자로 지명된 지 11일 만이다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 국회 소통관에서 입장 발표 기자회견을 마친 후 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

용 후보자는 이날 회견에서 국민의힘은 물론 더불어민주당, 언론 등을 작심 비판했다.



◇ 청문회 준비사무실 출근 대신 국회로…"억측 선동·이성 찾아달라"



기본소득당은 이날 용 후보자가 1시 40분에 국회에서 기자회견을 한다고 회견 직전에 공지했다.



용 후보자가 이날 오전 인사청문회 준비 사무실에 출근하지 않은 상태에서 회견 일정이 공지되면서 일각에서 '사퇴' 발표가 아니냐는 관측이 나왔으나 곧 의혹 해명을 위한 자리라는 사실이 밝혀졌다.



검은색 상하의 차림으로 기자회견장에 입장한 용 후보자는 먼저 "한 톨의 의혹이 남지 않도록 청문회를 준비했지만, 일정조차 정해지지 못했다"며 "많은 분께서 궁금해하시는 부분들에 대해 하나하나 설명하고 입장을 밝히고자 한다"고 운을 뗐다.



발언 전 물을 마시고 소매를 걷어붙인 그는 이후 34분간 반박 회견을 진행했다.



◇ "국힘 내란수괴 문지기…민주도 선동에 휘둘려"



용 후보자는 회견에서 여야 정당 및 정치인에 대해서도 작심 비판을 했다.



그는 우선 국민의힘을 겨냥해 "수백억씩 국고보조금 받으며 내란수괴 문지기 역할이나 했던 정당"이라고 비판했다.



또 기본소득당의 유령 시도당 의혹을 제기한 국회 성평등가족위원회 위원장인 국민의힘 김정재 의원을 거명하면서 "3선 의원으로 오래 활동하셨지만, 당직 경험이 많지 않으신지 정당이 어떤 방식으로 운영되는가에 대한 이해는 많이 부족하신 것 같다"고 비판했다.



그는 자신의 인사청문회 일정이 잡히지 않은 것과 관련, "국민의힘의 생떼가 근본 원인이겠지만, 민주당 일각에서조차 억측과 악선동에 휩쓸리는 경향이 벌어지는 것에 대해 안타까운 심경"이라고 지적했다.



그러면서 장관과 의원직 겸직은 법률이 정한 원칙이며 자신의 지명이 연합 정치 차원에서 의미가 있다고 강조했다.



특히 "이런 의미(연합 정치 차원)를 확인하고 국민께 설명해 드리기도 전에 민주당 대변인의 공개적인 입장이 게시되면서 짜인 프레임대로 굳어져 버린 것이 매우 아쉽다"고 언급하기도 했다.



이는 지난달 말 민주당 대변인인 신현영 전 의원이 개인 의견을 전제로 페이스북에 "용 후보의 의원직과 장관직을 겸직하겠다는 의견에 동의할 수 없다"고 비판한 것을 겨냥한 것으로 보인다.



◇ 언론에 "문제가 아닌데도 문제라 보도…이성 찾아달라"



용 후보자는 자신에 대한 각종 의혹을 보도하는 언론을 향해서도 "이것은 검증이 아닌 폭력"이라며 "이성을 찾아 주십시오"라고 목소리를 높였다.



이 과정에서 그는 "문제가 아닌데도 문제라고 보도가 이어지고, 해명해도 해명이 실리지 않는 보도가 이어졌다"면서 기본소득당 대표 직무대행이 부친상 중 언론으로부터 전화를 받고 "'상 중이다'라고 했는데도 '그러면 질문을 하나만 해도 될까요'라고 한 일도 있었다"며 울컥하기도 했다.



그는 그러면서 겸직 논란에 이어 노동당의 '언더조직' 참여 이력, 국회 성평등가족위원회 소관 법률 '0건 발의' 보도, 여성정치발전비와 정책연구소 운영, 당비 납부를 통한 절세, 당 관계자 일감 몰아주기 등의 의혹에 대해 일일이 반박했다.



용 후보자는 기자회견을 마친 이후에도 취재진을 만나 '부정 여론이 높다'는 질문에 "인사권자가 기대한 바가 있어서 지명했다고 생각한다"며 "임명에 대한 여론과 별개로 장관이 됐을 때 역할을 할 수 없다고 단정하는 것은 논리적 비약"이라고 사퇴에 재차 선을 그었다.

<연합>

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