김태한 BNK경남은행 은행장, 청년 일자리 창출 공로 인정 ‘석탑산업훈장’

김태한 BNK경남은행 은행장이 지역 청년 일자리 창출과 취업 역량 강화에 기여한 공로를 인정받아 정부 최고 수준의 포상인 ‘석탑산업훈장’을 수훈했다.

BNK경남은행은 10일 고용노동부 주관 ‘2026년 대한민국 일자리 으뜸기업 인증식 및 일자리창출 유공 정부포상 수여식’에서 김태한 은행장이 청년일자리 사회공헌 부문 석탑산업훈장을 받았다고 밝혔다.

김태한(오른쪽) BNK경남은행 은행장이 김영훈 고용노동부 장관으로부터 석탑산업훈장을 받고 있다. BNK경남은행 제공

이번 수훈은 BNK경남은행이 지방은행 최초로 고용노동부의 ‘미래내일 일경험 사업’을 도입해 지역 청년들의 취업 경쟁력을 끌어올린 점이 높이 평가받은 결과다.

BNK경남은행은 2024년 28명을 시작으로 지난 3년간 총 117명의 지역 청년에게 실제 은행 업무를 경험할 수 있는 기회를 제공했다.

특히 16주간의 실무 중심 인턴십 프로그램을 운영하고, 지역 대학과 연계한 D-IT 특화 프로그램을 자체 개발해 실질적인 직무 역량 강화를 도왔다.

아울러 청년층의 수도권 유출을 막고 지역 정착을 유도하기 위해 신입행원 채용 시 지역인재 적용 기준을 완화하고 채용 규모를 지속적으로 확대해 왔다.

경남도 산하기관과의 협력을 통해 지역 우수기업 탐방 프로그램을 운영하는 한편 자립준비청년과 특성화고 졸업생을 위한 진로 교육 및 인턴십을 제공하며 사회적 취약계층 청년들의 안착 지원에도 힘을 쏟았다.

현재 BNK경남은행은 사전 면접을 거쳐 부서를 매칭하는 맞춤형 방식으로 미래내일 일경험 사업을 운영 중이며, 선발된 청년 20명이 본부 주요 부서에서 12월4일까지 실무 경험을 쌓고 있다.

김태한 은행장은 “지역 청년들이 지역 내에 안착하고 성장할 수 있는 기반을 조성하고자 일경험 기회와 채용을 꾸준히 확대해 왔다”며 “앞으로도 지역 대표 금융기관으로서 청년 취업과 지역 정착을 돕는 다각적인 지원을 계속 이어가겠다”고 소감을 밝혔다.

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