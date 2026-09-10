‘어르신 심리∙신체 건강 챙긴다’…대구보건대학, ‘VIP 청춘파크골프’ 출범

대구보건대학교는 ‘내 마음속의 홀인원 VIP 청춘파크골프’ 출범식을 개최하고, 지역 어르신들을 위한 현장 맞춤형 지원을 시작했다고 10일 밝혔다. 이 사업은 우울감, 인지 저하, 사회적 고립 위험에 노출된 독거 어르신들을 돕기 위해 기획됐다.

10일 오전 대학 내 인당아트홀에서 열린 ‘내 마음속의 홀인원 VIP 청춘파크골프’ 출범식 행사에서 참석자들이 단체 기념촬영을 하고 있다. 대구보건대학교 제공

대구사회복지공동모금회로부터 사업비 2억원을 지원받아 지역 35개 재가노인돌봄센터를 이용하는 어르신 350명을 대상으로 진행된다. 참여 어르신들에게는 파크골프 교실 12회, 마음돌봄 정서상담 6회 등 총 18회에 걸친 전문적인 신체∙정서 통합 프로그램이 제공한다.

특히 이 대학이 보유한 전공 인력을 현장에 직접 투입해 사업의 전문성과 실질적인 운영 효과를 높였다. 파크골프학과 교수진과 졸업생 9명이 전문 강사로 나서 파크골프 교실을 직접 지도한다. 이와 함께 사회복지학과 교수와 학생들로 구성된 ‘DHC 마음돌봄단’이 어르신들의 말벗이 되어 이야기를 귀 기울여 듣는 등 따뜻한 정서 지원 프로그램을 병행한다.

남성희 총장은 “골프에서 홀인원이 가장 극적인 순간을 뜻하듯, 이번 사업에서 우리가 꿈꾸는 홀인원은 어르신 한 분 한 분의 마음에 진정으로 닿는 순간”이라며 “18회의 프로그램이 어르신들의 일상에 건강한 활력과 웃음을 채울 수 있도록 대학의 전문 인력과 우수한 교육 기반을 현장에 충실히 연결하겠다”고 말했다.

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