코스피 '7천피' 탈환에…증시 대기자금 100조 회복

코스피 지수가 7,000선을 탈환하면서 100조원 아래까지 떨어졌던 투자자예탁금이 100조원선을 회복했다.



10일 금융투자협회에 따르면 지난 9일 기준 증시 대기 자금인 투자자예탁금은 102조8천461억원으로 집계됐다.

10일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 환율을 살피고 있다. 연합뉴스

전장보다 하루 만에 5조8천598억원 불어나면서 지난 2일(102조2천672억원) 이후 5거래일 만에 100조원대로 다시 증가했다.



예탁금은 대개 증시 상승기에는 늘어나고 하락기에는 줄어드는데, 지난 6월 130조원대까지 올랐다가 최근 코스피가 지지부진하면서 지난 7일에는 93조원대까지 떨어지기도 했었다.



지난 9일 코스피는 AI(인공지능) 모멘텀 지속에 종가 기준으로 33거래일 만에 7,000선을 돌파했다.



'빚투' 지표인 신용거래융자 잔고는 전날보다 3천294억원 줄어든 32조4천92억원을 나타냈다.



지난 4일 33조5천958억원까지 늘어났던 이 잔고는 이후 3일 연속 감소세다.



'초단기 빚투'인 미수 거래는 8천697억원으로 9천억원을 하회했고, 이를 갚지 않아 강제 처분된 주식 규모는 22억원으로 미수 거래 대비 0.3%로 나타났다.

<연합>

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