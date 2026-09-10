[속보] 용혜인 “의원·국무위원 겸직 법률이 허용”

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 여의도 국회 소통관에서 자신의 의혹 관련 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

기본소득당 국회의원인 용혜인 성평등가족부 장관 후보자는 10일 “국회의원의 국무위원 겸직은 법률이 허용하는 것이 원칙”이라며 의원직과 장관직 겸직 문제 등 그동안 제기된 각종 의혹에 대해 반박했다.

용 후보자는 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 “비례의원직의 사퇴라는 관례가 정치인들 사이에 자리 나눠 먹기로 사고된 것은 아닌지 되돌아봐야 한다”며 이같이 말했다.

그는 “국회의원의 국무위원 겸직이 갖는 부작용에 대해서 입법적으로 논의해야 한다는 주장이라면 그 논의 필요성에 공감한다”면서도 “비례의원에 대해서만 다른 원칙과 잣대를 들이댄다는 것은 동의하기가 어렵다”고 했다.

용 후보자는 “야당 현역 국회의원을 장관 후보자로 지명한 것 자체가 김대중 정부 DJP 연합 이후 첫 번째 사례로, 관례로서 평가하기 어렵다”며 “야당 현역 의원을 지명한 연합의 취지도 읽어야 하는데, 민주당 대변인이 공개적인 입장이 게시되면서 짜인 프레임대로 굳어져 버린 것이 많이 아쉽다”고 지적했다.

또 용 후보자는 “오늘까지도 청문회 일정조차 정해지지 못한 상황”이라며 “국민의힘의 생떼가 근본 원인이겠지만, 더불어민주당 일각에서조차 억측과 악선동에 휩쓸리는 경향이 벌어지는 것에 대해 안타까운 심경”이라고 밝혔다.

그러면서 “국고보조금 때문이라는 주진우·나경원 의원 등의 마타도어 역시 동의하지 못한다”며 “차라리 이번에 의원직 대신에 장관직을 수행하고 큰 정당으로 들어가는 게 어떠냐는 이야기도 많이 들었지만 개인의 영달보다 모두의 존엄이라고 하는 꿈을 실현해 나가는 것이 중요하고, 이재명 정부에서 모두의 모두를 위한 성평등 사회를 만들기 위해 지명을 수락한 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지