인천공항, 자원순환의 날 맞아 친환경 캠페인 펼쳐

인천공항공사가 자원순환의 날을 맞아 친환경 캠페인을 실시했다.

인천국제공항공사는 자원순환의 날을 맞아 9일 인천공항 제2여객터미널에서 공항 이용객을 대상으로 ‘공항에서 시작하는 자원순환 실천 캠페인’을 진행했다고 10일 밝혔다.

지난 9일 인천공항 제2여객터미널에서 진행된 ‘공항에서 시작하는 자원순환 실천 캠페인’에서 인천국제공항공사 임직원들이 자원순환 결의를 다지며 기념 촬영을 하고 있다.

올해 캠페인은 공항에서 발생한 폐자원을 새로운 자원으로 되살리는 ‘순환의 가치’를 알리는 데 중점을 두었다. 공항에서 수거한 PET병으로 제작한 업사이클링 파우치를 증정하고 여객을 대상으로 자원순환 실천 서약과 공사의 친환경 정책 홍보활동을 진행했다.

특히 올해는 폐전자제품의 회수·재활용 전문 기관인 이(e)순환거버넌스와 협업해 친환경 체험부스를 운영했다. 양사는 폐전자제품의 올바른 배출 방법과 재활용 과정을 안내하고, 폐배터리 등 미래폐자원에서 핵심광물을 회수하는 자원순환 기술을 소개했다.

미래폐자원은 폐배터리, 태양광폐패널, 폐전기전자제품 등 핵심광물 회수와 재활용이 가능한 자원을 말한다.

이와 관련해 인천공항공사는 지난 8월부터 임직원들을 대상으로 PET병 수거 캠페인과 자원순환 퀴즈 이벤트를 진행했다. 수거된 약 1400개의 PET병은 이번 캠페인의 기념품 제작에 활용돼 공항 구성원이 직접 참여한 자원순환 활동이라는 의미를 더했다.

또 오는 20일까지 인천공항 공식 인스타그램(@incheon_airport)을 통해 공사의 자원순환 정책과 실천 활동을 소개하고, 업사이클링 파우치를 증정하는 온라인 퀴즈 이벤트를 진행한다.

배영민 인천국제공항공사 인프라본부장은 “자원순환은 단순히 폐기물을 줄이는 것을 넘어, 버려지는 자원을 새로운 가치로 전환해 지속 가능한 미래를 만들어가는 핵심 과제”라며 “인천공항은 공항 운영 과정에서 발생하는 다양한 폐자원을 체계적으로 관리하며 자원순환 경제 실현과 ESG 경영에 앞장서겠다”고 밝혔다.

한편 인천공항공사는 ‘인천공항형 자원순환경제체계 구축’을 목표로 △재활용 확대 △자원순환 실행 △순환가치 창출 △관리체계 고도화 등 4대 방향을 기반으로 다양한 친환경 사업을 추진하고 있다.

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